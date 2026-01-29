為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新世代列車「N700ST」8月將抵台、明年上線 高鐵公司推新形象影片

    2026/01/29 14:19 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵公司推出新企業形象影片「高鐵2.0」。（高鐵公司提供）

    高鐵公司推出新企業形象影片「高鐵2.0」。（高鐵公司提供）

    台灣高鐵公司向日本購買12輛新世代列車「N700ST」即將在今年8月抵台、明年8月上線營運。高鐵公司今天（29日）推出新形象影片「高鐵2.0」，強調願意承擔更大的責任，帶領台灣持續前進。

    高鐵公司表示，這支影片從高鐵人的日常出發，拍下那些不被看見的時刻，從深夜檢修、反覆確認、跨單位協作，想傳達所謂的美好旅程並非理所當然，而是來自每一個環節、每一個崗位、每一個看不見的專業堅持。

    高鐵公司表示，新的企業形象影片要傳達的是高鐵2.0已經啟動，也希望讓社會看見高鐵白天所呈現的準時與安心，其實來自夜間每一分、每一秒的分秒必爭。同時，這也是一支為未來而拍的影片。N700ST列車預計於2027年投入營運，各項準備工作正如火如荼展開。

    高鐵公司表示，「高鐵2.0」並不只是設備升級，而是一種更高標準的自我要求，在運量快速成長的時代，依然選擇把責任放在速度之前，把「把事情做對、做好、做到位」、「高鐵不是由單一英雄撐起，而是一棒接一棒的團隊所共同守護的系統」，正是高鐵與社會之間最深層的信任關係。

    高鐵公司推出新企業形象影片「高鐵2.0」。（高鐵公司提供）

    高鐵公司推出新企業形象影片「高鐵2.0」。（高鐵公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播