新世代列車「N700ST」8月將抵台、明年上線 高鐵公司推新形象影片

高鐵公司推出新企業形象影片「高鐵2.0」。（高鐵公司提供）

台灣高鐵公司向日本購買12輛新世代列車「N700ST」即將在今年8月抵台、明年8月上線營運。高鐵公司今天（29日）推出新形象影片「高鐵2.0」，強調願意承擔更大的責任，帶領台灣持續前進。

高鐵公司表示，這支影片從高鐵人的日常出發，拍下那些不被看見的時刻，從深夜檢修、反覆確認、跨單位協作，想傳達所謂的美好旅程並非理所當然，而是來自每一個環節、每一個崗位、每一個看不見的專業堅持。

高鐵公司表示，新的企業形象影片要傳達的是高鐵2.0已經啟動，也希望讓社會看見高鐵白天所呈現的準時與安心，其實來自夜間每一分、每一秒的分秒必爭。同時，這也是一支為未來而拍的影片。N700ST列車預計於2027年投入營運，各項準備工作正如火如荼展開。

高鐵公司表示，「高鐵2.0」並不只是設備升級，而是一種更高標準的自我要求，在運量快速成長的時代，依然選擇把責任放在速度之前，把「把事情做對、做好、做到位」、「高鐵不是由單一英雄撐起，而是一棒接一棒的團隊所共同守護的系統」，正是高鐵與社會之間最深層的信任關係。

