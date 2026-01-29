春聯怎麼來的？怎麼貼？ 張進丁揮毫說明白

張進丁（右一）揮毫書寫春聯。（圖由南市秘書處提供）

迎接丙午馬年農曆春節到來，在台南新營民治市政中心展出的「張進丁77歲個展･墨韻人生・返鄉心語」的張進丁，今天（29日）在展場揮毫書寫斗方春聯，同時邀請林玉雪、江惠如及李麗珍3位茶席師辦理墨香茶席，讓現場充滿新春喜氣洋洋氣氛，民眾索取春聯踴躍，也知道春聯出處？怎麼貼春聯？長知識。

台南市秘書處指出，寫春聯是最應景的文化活動。「春聯」源自於桃符，每逢新年，人們在桃木板上，畫上神荼、鬱壘（荼，音ㄕㄨ。壘音ㄌㄩˋ）的圖像掛在大門兩側；後來，桃符內容轉化對聯的吉祥詩句，這就是春聯的由來。除夕當天家家戶戶同時貼上門神和春聯，以作為除舊怖新及迎接新年到來。

張進丁現場揮毫送春聯，並指導民眾怎麼貼春聯，才不會出錯鬧笑話。

一幅春聯有3張，分別是兩直、一橫。橫幅貼於門楣上方，叫做橫批。張進丁說明春聯便利貼要訣，面對大門要「左小右大、左輕右重、左平右仄」，也就是面對大門右手邊貼上聯，左手邊貼下聯。

例如《天增歲月人增壽<仄聲-右聯>、春滿乾坤福滿堂<平聲-左聯>》。民眾可以直幅最下面的字來判斷左右，若屬第一、第二聲的「平聲」，即貼於左側；上聲（第三聲）、去聲（第四聲）、入聲（短促聲），則貼於右側。

張進丁個展場，還有茶席品茗、寫春聯活動。（圖由南市秘書處提供）

