為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春聯怎麼來的？怎麼貼？ 張進丁揮毫說明白

    2026/01/29 13:41 記者楊金城／台南報導
    張進丁（右一）揮毫書寫春聯。（圖由南市秘書處提供）

    張進丁（右一）揮毫書寫春聯。（圖由南市秘書處提供）

    迎接丙午馬年農曆春節到來，在台南新營民治市政中心展出的「張進丁77歲個展･墨韻人生・返鄉心語」的張進丁，今天（29日）在展場揮毫書寫斗方春聯，同時邀請林玉雪、江惠如及李麗珍3位茶席師辦理墨香茶席，讓現場充滿新春喜氣洋洋氣氛，民眾索取春聯踴躍，也知道春聯出處？怎麼貼春聯？長知識。

    台南市秘書處指出，寫春聯是最應景的文化活動。「春聯」源自於桃符，每逢新年，人們在桃木板上，畫上神荼、鬱壘（荼，音ㄕㄨ。壘音ㄌㄩˋ）的圖像掛在大門兩側；後來，桃符內容轉化對聯的吉祥詩句，這就是春聯的由來。除夕當天家家戶戶同時貼上門神和春聯，以作為除舊怖新及迎接新年到來。

    張進丁現場揮毫送春聯，並指導民眾怎麼貼春聯，才不會出錯鬧笑話。

    一幅春聯有3張，分別是兩直、一橫。橫幅貼於門楣上方，叫做橫批。張進丁說明春聯便利貼要訣，面對大門要「左小右大、左輕右重、左平右仄」，也就是面對大門右手邊貼上聯，左手邊貼下聯。

    例如《天增歲月人增壽<仄聲-右聯>、春滿乾坤福滿堂<平聲-左聯>》。民眾可以直幅最下面的字來判斷左右，若屬第一、第二聲的「平聲」，即貼於左側；上聲（第三聲）、去聲（第四聲）、入聲（短促聲），則貼於右側。

    張進丁個展場，還有茶席品茗、寫春聯活動。（圖由南市秘書處提供）

    張進丁個展場，還有茶席品茗、寫春聯活動。（圖由南市秘書處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播