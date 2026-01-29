中央挹注1.1億 花蓮縣立棒球場升級完工

花蓮縣立棒球場進行設備更新，場上三大面電子計分板，提供賽事即時訊息。（縣府提供）

去年運動部補助花蓮縣立棒球場1.1億元，進行包括電子計分板等軟硬體升級，於去年下半年進行長達5個月的施工整建。縣府表示，「花蓮縣立棒球場整建改善計畫」已於日前順利完成，今年度中華職棒賽事也有統一、味全龍將主場之一排在花蓮球場，希望提供選手及觀眾更好的場地。

花蓮縣立棒球場連續2年持續進行硬體升級，去年5月時由當時行政院體育委員會挹注1.1億元，更新LED電子計分板、高空夜間照明及看臺薄膜，進行優化整建，從去年7月21日開工至12月29日完工，歷時5個多月。

縣府教育處指出，花蓮球場這次整建提升了場館安全性、功能性與服務品質，配合運動部推動「優化全民運動與賽會環境計畫」，核定總經費1億1,000萬元，其中中央補助9900萬元、縣府配合款1100萬元，工程重點包括內野看台頂棚薄膜更新、夜間照明系統升級為高效能LED燈具、電子計分板更新、球員休息與動線空間改善、防撞牆與排水設施整修等，全面提升比賽品質與觀賽安全。

此外，縣府額外投入經費增設第2面電子計分板、更新冷卻水塔及拓寬1樓球員廊道，進一步提升比賽運作順暢度與選手使用體驗，同時增進觀眾觀賽舒適與安全。

縣府指出，中職自從2013年起賽事重返花蓮舉行，今年度中華職棒包括統一7-11獅、味全龍在花蓮球場都排入主場之一，有安排例行賽在花蓮舉行，時間仍待排定，而花蓮縣立棒球場作為東部重要棒球賽事場地，也承辦各項棒球賽事，隨著賽事規模與需求增加，縣府持續盤點設施現況，針對影響比賽與觀賽品質的重點項目進行改善，確保場館符合現代化賽事需求。

包括內野看台的遮雨薄膜、燈光及球場都有更新。（縣府提供）

完工的花蓮縣立棒球場夜間燈光照明充足。（縣府提供）

