拚城市觀光！北捷攜手台北101 推出一日暢遊套票

台北捷運和台北101合作推出一日暢遊套票。（圖由北捷提供）

推動城市觀光！台北捷運公司今表示，與台北101合作，即起推出一日暢遊套票，每組售價990元，內有台北101觀景台（89樓）門票、專屬設計可收藏的悠遊卡各1張，其中悠遊卡已含北捷一日票價及儲值金150元。旅客可從高空俯瞰城市天際線，搭乘捷運一路暢遊中山商圈、西門町、淡水老街等熱門景點。

如以單買來看，台北101觀景台門票600元、悠遊卡空卡100元、北捷一日票150元、儲值金150元，合計1000元。「台北101觀景台ｘ台北捷運一日暢遊套票」售價990元，可於「北北基好玩卡（Taipei FunPASS）」官網和線上旅遊平台「KLOOK」購買。

北捷說明，套票悠遊卡以捷運列車與路線意象為核心設計，搭配台北101建築，象徵台北持續向前、充滿活力，而且「一卡三用」，北捷一日票自首次進站當日起至當日營運結束前有效，內含儲值金150元，可用於搭乘捷運、公車、客運或火車，也能進行小額支付，用完後可再加值繼續使用。

旅客抵達台北後，持電子憑證「QR Code」至捷運台北車站、台北101／世貿站兌換實體票卡，搭乘郵輪抵達基隆港的觀光客，也可前往基隆港務大樓的雄獅旅遊基隆門市兌換。

