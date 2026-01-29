為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    拚城市觀光！北捷攜手台北101 推出一日暢遊套票

    2026/01/29 12:43 記者董冠怡／台北報導
    台北捷運和台北101合作推出一日暢遊套票。（圖由北捷提供）

    台北捷運和台北101合作推出一日暢遊套票。（圖由北捷提供）

    推動城市觀光！台北捷運公司今表示，與台北101合作，即起推出一日暢遊套票，每組售價990元，內有台北101觀景台（89樓）門票、專屬設計可收藏的悠遊卡各1張，其中悠遊卡已含北捷一日票價及儲值金150元。旅客可從高空俯瞰城市天際線，搭乘捷運一路暢遊中山商圈、西門町、淡水老街等熱門景點。

    如以單買來看，台北101觀景台門票600元、悠遊卡空卡100元、北捷一日票150元、儲值金150元，合計1000元。「台北101觀景台ｘ台北捷運一日暢遊套票」售價990元，可於「北北基好玩卡（Taipei FunPASS）」官網和線上旅遊平台「KLOOK」購買。

    北捷說明，套票悠遊卡以捷運列車與路線意象為核心設計，搭配台北101建築，象徵台北持續向前、充滿活力，而且「一卡三用」，北捷一日票自首次進站當日起至當日營運結束前有效，內含儲值金150元，可用於搭乘捷運、公車、客運或火車，也能進行小額支付，用完後可再加值繼續使用。

    旅客抵達台北後，持電子憑證「QR Code」至捷運台北車站、台北101／世貿站兌換實體票卡，搭乘郵輪抵達基隆港的觀光客，也可前往基隆港務大樓的雄獅旅遊基隆門市兌換。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播