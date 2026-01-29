為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園春節食品抽檢3件不合格 衛生局責令業者下架

    2026/01/29 12:55 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府衛生局針對春節應景食品抽驗。（圖由衛生局提供）

    桃市府衛生局針對春節應景食品抽驗。（圖由衛生局提供）

    桃園市政府衛生局針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所進行春節應景食品抽驗，總計抽驗144件產品，檢驗結果有3件不符規定，分別為酸菜、花椒粒及巴西蘑菇，檢出二氧化硫、農藥、重金屬超標，已移請來源所轄衛生局後續辦理，並同步責令業者下架停止販售，衛生局表示，2月6日起將發送食安紅包袋及DIY簡易檢驗試劑，可於衛生局及各衛生所索取。

    衛生局表示，此次抽驗品項涵蓋即食餐點、生鮮蔬果、禽畜水產品、蕈菇類、醃漬蔬菜、肉加工品、米麵製品、豆製品及休閒零食等，抽檢144件產品中有3件不合格，分別為酸菜檢出二氧化硫0.05g/kg超標，標準為0.03g/kg，供應商來自新北市八里區，花椒粒檢出貝芬替0.54ppm超標，容許量為0.1ppm，供應商來自台北市大同區，巴西蘑菇檢出鎘4.9mg/kg超標，標準為2mg/kg，供應商來自台北市南港區，分別移請新北市及台北市政府衛生局後續辦理，完整抽驗結果已公布於桃市府衛生局網站及桃食安心資訊平台「新聞稿」專區，供民眾查詢參考。

    衛生局表示，今年另結合春節節慶意象推出食安紅包袋宣導活動，並搭配發放過氧化氫及皂黃2項DIY簡易檢驗試劑，預計發放2000份，2月6日起於衛生局及各區衛生所免費提供索取，透過寓教於樂方式，讓民眾在歡慶春節之餘，也能學習食品安全知識，落實自我把關。

    桃市府衛生局針對春節應景食品抽驗。（圖由衛生局提供）

    桃市府衛生局針對春節應景食品抽驗。（圖由衛生局提供）

    桃市府衛生局針對春節應景食品抽驗。（圖由衛生局提供）

    桃市府衛生局針對春節應景食品抽驗。（圖由衛生局提供）

    熱門推播