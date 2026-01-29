點餐超多還全對！台灣早餐店老闆娘「超狂記憶力」震撼外國人

近期有網友分享，他帶外國好友一起去早餐店吃飯，結果外國好友被老闆娘超強記憶力深深震撼。示意圖。（資料照）

台灣早餐店種類五花八門，民眾可以挑選喜歡的餐點進行不同組合。近期有網友分享，他帶外國好友去早餐店，一行人點了許多餐點，原本外國好友擔心老闆娘會記錯，結果餐點不僅全對，部分餐點客製化要求也沒錯，驚人記憶力讓外國好友震驚不已，貼文一出，迅速掀起不少網友共鳴。

據了解，一名網友在社群平台Threads發文表示，日前外國好友與他一起去早餐店，並口頭向店內老闆娘點完想吃的餐點。等待期間，外國好友好奇詢問原PO：「她沒有寫下來！我們點了十樣東西，還有特製的不加醬、半熟蛋，她怎麼可能記得住？」，聽到好友疑惑，原PO則是淡定地喝著大冰奶回應：「這就是台灣的量子運算。」

等到餐點送上桌後，一行人的餐點全對，沒有漏掉任何餐點與做錯客製化內容，讓外國好友對此感到相當驚訝。原PO事後向好友補充，早餐店老闆娘記憶力不僅展現在記住消費者點餐，對方甚至還能記得自己上禮拜欠她5塊錢，因此鄭重提醒好友：「在台灣，永遠不要挑戰早餐店阿姨的記憶體。」

一票網友紛紛點頭表示，「不要挑戰早餐店的計算和記憶！」、「老闆娘還有額外記憶體拿來糾正員工用的」、「早餐店阿姨的記憶力真的是無敵強，完全的黑科技」、「然後有人竟然敢叫阿姨叫阿婆，他能活著離開台灣都是奇蹟」、「阿姨連隔壁鄰居搞外遇樓上熱水器壞掉都知道，可能只有核發射密碼阿姨不知道」、「之前有人研究過倫敦計程車司機驚人的海馬迴運作，台灣早餐店阿姨的應該也是不遑多讓」。

另有人分享類似經歷，「我5年前去過的巷口早餐店，5年間都沒再去，然後前陣子再去的時候，阿姨親切的叫我『翔翔，今天想吃什麼？跟上次一樣嗎？』」、「我婆家附近的早餐店，我半年沒回去，阿姨還會說：『妳半年沒回來了，很忙吼？』然後我沒說話，她就說，我知道妳要點甚麼，我已經開始做了，阿姨的記憶體能永久保固」、「我家巷口有家麵店，去外地讀大學後大概快10年沒去了吧，有一次晚上實在不知道去吃什麼就走進去，老闆抬頭就問還是跟之前一樣嗎，我一整個？」。

