    冬季限定！彰化芬園1萬棵鴛鴦梅大爆「花」 宛如雪國美景

    2026/01/29 11:59 記者湯世名／彰化報導
    芬園鴛鴦梅大開9成，雪白花朵開滿枝頭。（圖由米諾斯提供）

    冬季限定！賞梅進入高峰期，彰化縣芬園鄉花卉生產休憩園區栽種的1萬棵鴛鴦梅與少量五瓣梅大爆發，雪白花色如皚皚白雪鋪陳枝頭，把園區妝點的萬象繽紛，遊客漫步花叢中直呼：「好像置身雪國！」園主張洲府說，目前梅花大開9成，最佳賞花期到2月4日，賞梅正是時候。

    曾獲神農獎的園主張洲府說，梅花一般只有5朵花瓣，他培育出重瓣的梅花，花瓣有10多片，花形碩大，花期也從10天延長到1個月，因為1朵花可長出2顆梅子，猶如成雙成對，與其它梅種大異其趣，因此命名為「鴛鴦梅」，相當吉利討喜。

    花卉生產休憩園區栽種的鴛鴦梅大小株共逾上萬棵，一般的五瓣梅也不少，目前花開約9成；梅花經改良馴化後，已適應平地的氣候，開得比原本在山區的品種大又美，有如置身雪景。

    張洲府說，鴛鴦梅只要生長1年就會開花，栽植容易，除了觀賞用途，果實也比一般梅子大得多，可加工做為脆梅，經濟價值高。

    近來每逢假日，園區都擠滿觀賞梅花的遊客，遊客漫步在雪白花海中都直呼「太美了！」紛紛搶著與梅花拍照，熱鬧萬分。

    生態攝影師米諾斯說，最近清晨與晚間氣溫降低，高山的梅花盛開，掀起一股賞梅熱潮，芬園鄉這處位於平地的梅樹多達上萬棵，每棵梅樹上爆開的梅花，猶如白雪披在樹梢上，搭配湛藍的天空，走在梅園裡頭猶如置身雪景，且漫步梅花叢中還能聞到陣陣梅花香，令人流連忘返。

    五瓣梅開滿枝頭如下雪。（圖由米諾斯提供）

    芬園1萬棵鴛鴦梅大爆「花」，賞梅正是時候。（圖由米諾斯提供）

    芬園1萬棵鴛鴦梅大爆「花」，連日吸引遊客賞梅拍照。（圖由米諾斯提供）

