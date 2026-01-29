政大神秘校友豪捐9.4億！ 指定蓋宿舍 「記錄數十載同窗情」

2025年2月19日政治大學指南校區學生宿舍第二期工程舉行開工動土。（圖擷取自政治大學官網）

國立政治大學27日公告，2名不願具名的商學院校友，日前低調捐贈3000萬美元（約新台幣9.4億元），指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，這也是該校近年最大規模單筆捐款。更驚人的是，其中1名校友的胞弟，雖非政大校友，也響應捐贈新台幣500萬元。

政大指出，本次捐贈初衷在於「學長」對教育資源公共化的遠見。將善款用於學生新宿舍建設，大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，學校也能提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔。若新宿舍定價對校外租屋市場產生良性影響，亦可間接改善需於校外租房學生的居住條件，擴大全體學生福祉。

政大透露，這份捐贈背後有一段跨越數十載的深厚情誼。學長憶及求學期間，受到同窗陪伴鼓勵，2人相互扶持與彼此成全，形塑他面對世界的視野與價值觀，因此，在能力所及之時，以實際行動回饋母校，藉由興建宿舍，寄盼學生於此尋得人生益友，同時鐫記與好友的美好友誼。

