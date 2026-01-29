為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    政大神秘校友豪捐9.4億！ 指定蓋宿舍 「記錄數十載同窗情」

    2026/01/29 12:10 即時新聞／綜合報導
    2025年2月19日政治大學指南校區學生宿舍第二期工程舉行開工動土。（圖擷取自政治大學官網）

    2025年2月19日政治大學指南校區學生宿舍第二期工程舉行開工動土。（圖擷取自政治大學官網）

    國立政治大學27日公告，2名不願具名的商學院校友，日前低調捐贈3000萬美元（約新台幣9.4億元），指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，這也是該校近年最大規模單筆捐款。更驚人的是，其中1名校友的胞弟，雖非政大校友，也響應捐贈新台幣500萬元。

    政大指出，本次捐贈初衷在於「學長」對教育資源公共化的遠見。將善款用於學生新宿舍建設，大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，學校也能提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔。若新宿舍定價對校外租屋市場產生良性影響，亦可間接改善需於校外租房學生的居住條件，擴大全體學生福祉。

    政大透露，這份捐贈背後有一段跨越數十載的深厚情誼。學長憶及求學期間，受到同窗陪伴鼓勵，2人相互扶持與彼此成全，形塑他面對世界的視野與價值觀，因此，在能力所及之時，以實際行動回饋母校，藉由興建宿舍，寄盼學生於此尋得人生益友，同時鐫記與好友的美好友誼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播