接軌國際醫學教育 義大與ACGME簽署合作協議

義大醫院與「美國畢業後醫學教育評鑑委員會」（簡稱ACGME）簽署合作協議，接軌國際醫學教育。（義大醫院提供）

高雄義大醫院與「美國畢業後醫學教育評鑑委員會」（Accreditation Council for Graduate Medical Education, 簡稱ACGME）簽署合作協議，義大醫學教育和住院醫師訓練制度將與國際標準接軌，培育更多優秀醫療人才。

ACGME為全球具指標性的畢業後醫學教育認證機構，高雄義大醫院院長杜元坤表示，醫療品質核心在於人才培育，而醫學教育必須與世界同步，才能回應快速變動的醫療需求，與ACGME建立合作關係，不僅是制度上的接軌，更代表義大醫療以國際標準全面檢視並精進教學體系，為培育具備專業能力、國際視野與人文素養的下一世代醫師，奠定更穩固的基礎。

請繼續往下閱讀...

為深化合作內涵並促進國際交流，義大醫院同步規劃為期3天的系列學術活動，特別邀請ACGME資深副總裁 Laura Edgar 博士來台，分享臨床評量技巧、教學回饋策略與師資發展實務，31日接續舉辦國際研討會，邀集國內醫學教育專家、學者交流討論，將國際醫學教育最新趨勢導入臨床教學現場。

因應全球醫學教育逐步轉向以「勝任能力」為核心的能力導向醫學教育（CBME），義大醫療近年積極導入ACGME所建構的六大核心能力、里程碑（Milestones）與可信賴專業活動（EPAs）架構，透過更系統化且一致的評量與回饋機制，強化受訓醫師臨床能力與病人照護品質，義大醫學教育副院長楊生湳表示，透過ACGME架構與工具，可使訓練成效更具體可評量，讓醫師培育過程更透明、可追蹤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法