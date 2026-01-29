為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全台黑鳶族群數量達1033隻 創歷年調查新高

    2026/01/29 12:21 記者楊媛婷／台北報導
    黑鳶是台灣代表性的猛禽。（圖由屏科大鳥類生態研究室提供）

    隨推動生態給付、友善農業、高濃度農藥管制，農業部林業保育署今（29日）公布調查顯示2025年全台黑鳶族群數量達1033隻，創歷年調查新高，更顯示在相隔30年後，開始在基隆深澳瑞濱出現穩定夜棲利用地點，代表族群從核心的山區逐步往平原、農業鑲嵌地景擴展，逐步回到歷史棲息空間。

    時隔30年 基隆深澳瑞濱再度出現穩定夜棲利用點

    黑鳶為自然生態中的指標物種，是生態食物鏈中的頂級掠食者，更是台灣代表性的猛禽之一，過去受棲地破壞與農藥污染影響，黑鳶一度面臨生存危機，1992年時族群一度僅剩下不到200隻，林保署公布最新全台黑鳶族群數量調查，目前已達1033隻，更在相隔30年後於基隆深澳及瑞濱一帶，再度出現穩定夜棲利用地點的紀錄。

    林保署進一步說明，往年黑鳶的族群分布，北部夜棲點集中於新北市萬里、貢寮及翡翠水庫一帶，南部則以屏東三地門與大漢山為核心，依據2025年最新調查結果，基隆地區新增「深澳群」與「瑞濱群」2處穩定夜棲族群；另北部濱海與河濱地區、屏東山區及中部日月潭、湖山水庫等地，民眾目擊紀錄亦明顯增加，顯示黑鳶族群已由山區向平原、農業鑲嵌地景擴展，逐步回到歷史棲息空間。

    林保署指出，黑鳶族群數量的回升，得益於近年推動生態服務給付、友善農業，以及高濃度農藥加保扶與老鼠藥的管制使用，有利提供健康的棲息環境與安全的食物，從今年的調查結果顯示，不只數量增加，黑鳶分布區域的逐漸擴展，顯示這些措施對農田棲地的保護及促進棲地連通性確實有相當的效果。

    林保署於2013年開始與屏東科技大學鳥類生態研究室合作，推動黑鳶長期族群監測、衛星追蹤、夜棲地調查與教育推廣行動，深化；同時與台灣猛禽研究會協力，每年秋冬號召志工執行全台同步調查，為國內規模最大、且最具代表性的猛禽公民科學監測網絡。

    林業保育署公布2025黑鳶同步調查結果。（圖由台灣猛禽研究會提供）

