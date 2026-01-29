為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北農民節慶祝大會 侯友宜表揚優秀農友、叮囑善用健檢福利

    2026/01/29 11:20 記者黃子暘／新北報導
    新北市農會今（29）日上午舉行農民節慶祝大會，新北市長侯友宜感謝農友貢獻。（記者黃子暘攝）

    台灣農業透過資深農友傳承、青農接棒更新而不斷蛻變，新北市農會今（29）日上午舉行農民節慶祝大會，新北市長侯友宜感謝農友貢獻，並表揚50位優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員，他也叮囑農友善用市府「雙保（飽）PLUS健檢」福利健檢。

    農業局長諶錫輝指出，新任滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳是獲獎者之一，不到30歲的他返鄉接棒，透過食農教育等元素，呈現農業無限創意風貌。

    侯友宜說，市府推動「農業健康市／式」，透過打造農產品牌、評鑑競賽提升品質與拓展多元通路，盼與農友一同攜手推動永續農業；新北已建立26處新北小農鮮舖與20處希望市集，也推動青農力計畫，提供青農技術訓練、行銷通路，今年的「雙保（飽）PLUS健檢」除原有農保補助及農漁民長者健檢外，更全額補助農民職業災害保險自付額。

    諶錫輝介紹，獲獎者張哲岳原從事烘焙業，5年前返鄉接手家中「阿三哥農莊」，他在3.5公頃園區深入探尋後發現許多特色，於是融入食農教育元素，以「定向越野遊戲」概念創新設計出自主導覽套裝行程，讓農莊環境資源及四季作物都成為賣點，讓訪客從「消費者」轉變成參加實境探險的「體驗者」。

    張哲岳說，感謝市府大力支持青年返鄉從農、投入食農教育，他服務的農業區資深農民也期盼年輕世代接力傳承；有賴市府投入人力等資源協助，青農可以製作教案、規劃體驗教育，除有助休閒農業發展，更提供小朋友接觸自然的機會。

    新任滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳是獲獎者之一，不到30歲的他返鄉接棒，透過食農教育等元素，呈現農業無限創意風貌。（記者黃子暘攝）

