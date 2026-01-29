為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    無預警公安檢查 「太平洋頂好名店城」防火鐵捲門損壞被罰

    2026/01/29 11:19 記者何玉華／台北報導
    台北市建管處日前無預警公安檢查，「太平洋頂好名店城」防火鐵捲門損壞被罰12萬元。（台北市建管處提供）

    台北市建管處日前無預警公安檢查，「太平洋頂好名店城」防火鐵捲門損壞被罰12萬元。（台北市建管處提供）

    台北市建築管理工程處因農曆春節連續假期將屆，各大百貨、賣場及大型餐廳常是舉辦尾牙活動的熱門場所，或短時間內會湧入大量採買年貨的人潮，日前針對20家場所進行無預警的動態公共安全檢查，發現「太平洋頂好名店城」防火鐵捲門損壞致破壞防火區劃，裁罰12萬元外並限期改善，若2日內複查仍未合格，將加重裁罰30萬元。

    建管處於21日針對大型百貨賣場及大型餐廳計20家場所進行無預警的動態公共安全檢查，19家符合規定，僅「太平洋頂好名店城」防火鐵捲門損壞致破壞防火區劃，違反建管法令，依法開罰12萬元，同時要求限期改善，若2日內經複查仍未合格，會加重處罰30萬元，以維護市民消費環境安全。

         

    建管處處長虞積學強調，春節期間百貨賣場及餐廳都會有大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查的頻率，因此針對這類大型消費場所加強查核，於日前無預警檢查。呼籲業者落實場所公共安全管理事項，勿任意堆置雜物於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，避免阻礙人員逃生避難而造成公共危險。

    建管處提醒，民眾若有發現違規情事可撥打服務專線：1999，通報市府話務中心，一旦查獲不合規定情事，將依建築法規定重罰，為消費大眾的消費環境安全把關。

    台北市建管處日前無預警公安檢查，「太平洋頂好名店城」防火鐵捲門損壞被罰12萬元。（台北市建管處提供）

    台北市建管處日前無預警公安檢查，「太平洋頂好名店城」防火鐵捲門損壞被罰12萬元。（台北市建管處提供）

