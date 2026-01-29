為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國高中童軍大露營首度移師台東 750人展團結、探索精神

    2026/01/29 11:26 記者林曉雲／台北報導
    全國高中童軍大露營首度移師台東，750人展現團結與探索精神。（圖由教育部提供）

    全國高中童軍大露營首度東移！2026全國高級中等學校童軍大露營在台東縣舉辦，分為「大智」、「大仁」、「大勇」3個分營區，全國共59校、750人參與，強調團結合作精神、自由與探索自然環境、勇氣與榮譽的挑戰，童軍夥伴展現「向自然學習、與世界同行」之露營精神。

    教育部國教署組長詹雅惠表示，指導單位包括教育部、國防部、台東縣政府，由國立台東高商、台灣省童軍會承辦，協辦學校有國立員林崇實高工、國立華南高商、國立埔里高工及國立台東大學附屬體中，規劃5天4夜的學習內容，包括童軍技能、文化采風、興趣活動、專科考驗、大地探索遊戲等，活動還融入「性別平等意識」、「精進品德教育」和「國防教育暨防制藥物濫用知能」等內容，並力行「做中學」的精神，讓童軍藉由團隊合作與實作體驗，精進問題思辨力，落實任務執行力。

    教育部督學張永傑表示，童軍精神是能夠啟發年輕人熱情與責任心的重要力量，希望透過更多童軍教育的推廣與參與，讓這股熱情之火持續燃燒，照亮更多人的生活，而大會主軸「童軍薈萃聚東台，跨域素養育人才」就是希望能孕育出更多熱血積極、互助共好的知識青年，一同迎向未來挑戰，展現蓬勃朝氣，譜出新世代之圖像。

