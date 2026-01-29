宜蘭人文國中小家長赴教育部陳情，控訴行政失靈壓垮實驗教育。（記者方賓照攝）

宜蘭人文國中小公辦民營爭議擴大，家長、學生、教師與校友今（29）日前往教育部陳情抗議，痛批地方政府行政傲慢、中央主管機關監督失責，導致實驗教育制度崩壞，學生學習權益首當其衝。家長更直言，「行政失靈，正在殺死教育品質」。

家長代表賴珍琳指出，她的孩子日前剛轉學，因為學校長期處於制度動盪之中，讓家長與學生無法承受，人文國中小是全國最早推動公辦民營實驗教育的學校之一，23年前即成為實驗教育的代表案例，但2024年公辦民營期滿後，卻接連3次招標失敗，接續制度混亂、程序不透明，權利保障全面失序。

請繼續往下閱讀...

賴珍琳直批，他們不是反對制度，而是制度已經失去秩序，宜蘭縣政府過去一年多來，對外宣稱課程與辦學方向不變，實際上卻以體制內僵化的行政邏輯壓縮實驗教育空間，招標與接續過程缺乏透明度，排除民間參與，讓學校原有的教育理念逐步瓦解。

賴珍琳也質疑，教育部國教署僅提供原則性方向，卻未建立具體的制度保障與政策指引，放任地方政府各行其是，讓制度風險與錯誤全部轉嫁到第一線教師、學生與家長身上，極度不公平也不正義，且對學生造成實質衝擊，孩子因環境動盪而產生焦慮與失望，甚至有學生選擇離開學校，「這不是孩子不適應學校，而是行政失靈，讓孩子失去對學校的信任」。

在校生代表廖萱雅表示，她在學校讀9年，目前已有超過一半學生轉向自主學習，留在學校的學生中，又有相當比例抱持消極態度上課，人文最迫切的課題，是如何救回學生的學習熱情，但以現況來看，只會讓更多學生不想來學校。

陳情家長及學生強調，赴教育部陳抗不只是單一學校的問題，而是要揭露公辦民營實驗教育在行政體系中的結構性風險，呼籲教育部即刻介入立法補強，停止地方法治真空，明確保障實驗教育的彈性空間與程序正義，及家長知情權與教師專業自主，正視宜蘭縣政府對實驗教育系統性壓縮及實驗教育政策失序問題。 教育部國教署科長謝雅君代表接陳情。

宜蘭人文國中小家長赴教育部陳情，控訴行政失靈壓垮實驗教育。（記者方賓照攝）

宜蘭人文國中小家長赴教育部陳情，控訴行政失靈壓垮實驗教育。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法