台中豐原爆發禽流感疫情 桃市強化8大防護網

桃園市雞鴨鵝在養量222萬隻，為防堵疫情擴散，桃園市政府即刻針對全市154場養禽場加強8大核心防護網。（圖由農業局提供）

台中市豐原區有牧場28日爆發禽流感疫情，桃園市政府為防堵疫情擴散，即刻針對全市154場養禽場加強8大核心防護網，要求業者落實查核及通報機制，若有隱匿疫情將面臨重罰。

農業局長陳冠義表示，桃園市畜禽飼養登記數，養雞場138場、養鴨場7場、養鵝場9場，合計154場，在養量約222萬隻，祭出8大核心防護網嚴格落實監控及查核，包括主動監控，每季依規落實農業部防疫檢疫署監測採樣，掌握環境病毒趨勢，以及智慧預警，死亡率逾1%即刻啟動現地查核，如有異狀，必要時將採檢送驗及開立移動管制通知，並透過基層輔導，宣導養禽戶加強養禽場圍網，防範野鳥侵入，並即時更新疫情動態並及撥發防疫物資。

請繼續往下閱讀...

另也要求落實「嚴格查核」，每月偕同中央稽查禽場與理貨場，確保生物安全無死角，同時強化通報機制，如發現養禽場感染高病原性禽流感，將通報防檢署及執行現場撲殺作業，並對牧區加強法律教育宣導，警示若隱匿疫情被查獲，除依動傳法第43條處5萬元至100萬元罰鍰，政府將不予補償任何損失，若棄置屍體將重法加權，隨意棄置處分除可依動物傳染病防治條例開罰，將併同廢棄物清理法處6000元至3萬元，情節重大者6萬元至30萬元罰鍰，若大規模棄置且涉及危害公共衛生，可依廢棄物清理法第46條移送偵辦，處1年以上5年以下有期徒刑，併科最高1500萬元罰金。

陳冠義表示，市府也落實專業人員聯防制度，畜牧場均與特約獸醫師簽約，要求桃市各禽場特約獸醫師於每週場內巡查紀錄明載臨床觀察，若發生疫情且查出隱匿紀錄，應依獸醫師法與動傳條例重罰，將持續督導轄內畜禽業業者落實牧場內各項生物安全工作，隨時通報疑似案例，以即時處置。

桃園市雞鴨鵝在養量222萬隻，為防堵疫情擴散，桃園市政府即刻針對全市154場養禽場加強8大核心防護網。（圖由農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法