產地多標馬來西亞！胡椒業者挨罰 曾將台灣辣椒誤標「中國產」

新光洋菜企業股份有限公司的「香辣白胡椒粉」 因產地多標「馬來西亞」，遭衛生局開罰7萬元。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布「114年10-12月食品中真菌毒素監測檢驗結果」，其中新光洋菜企業股份有限公司的「香辣白胡椒粉」因產地多標「馬來西亞」，遭衛生局開罰7萬元。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，該業者半年內尚有另1件標示違規案件，因此這次遭衛生局加重處分。

聯合地方政府衛生局持續監測市售食品真菌毒素污染，並參酌歷年監測結果、食品相關法規修正及國人飲食習慣等，調整年度監測食品類別及檢驗項目，這次共完成218件食品檢驗真菌毒素，包括花生製品86件、紅麴製品12件、穀類35件、咖啡與巧克力15件、嬰幼兒食品6件、香辛類11件、其他食品53件。

劉芳銘指出，前述品項檢驗結果均與規定相符，但其中有1件｢香辣白胡椒粉｣外包裝原產地標示不實，業者於包裝標示產地為「中國、印尼、馬來西亞」，但實際產品原料來源為印尼（白胡椒粉）、中國（麥芽糊精），並無馬來西亞，恐誤導消費者，因此地方衛生局依據「食安法」開罰7萬元。

此外，劉芳銘補充，該業者並非首次違規，近半年內尚有另1件標示不實案件，該次誤將台灣生產的辣椒製品產地標示為中國，遭地方衛生局開罰，這次再度出現標示問題，考量業者對於其材料來源管理以及標示內容把關有所不足，因此這次加重開罰。

劉芳銘強調，對於消費者來說，產品生產地與原料來源地是重要的選購參考與判斷依據，業者務必落實自主管理，提供消費者正確的資訊，否則恐違反「食安法」，食品標示不實最高可處400萬元罰鍰。

食藥署公布114年10至12月食品真菌毒素監測結果。（圖由食藥署提供）

