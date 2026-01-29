為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰災後宜蘭4鄉鎮受災商家 行政院核定列入補助對象

    2026/01/29 10:32 記者王峻祺／宜蘭報導
    鳳凰颱風對宜蘭造成嚴重水災，尤其是重災區蘇澳鎮，已有受災商家扛不住經濟負擔歇業，針對致災商家補助，行政院已核定將蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉等4鄉鎮，列入補助對象。（記者王峻祺攝）

    鳳凰颱風對宜蘭造成嚴重水災，尤其是重災區蘇澳鎮，已有受災商家扛不住經濟負擔歇業，針對致災商家補助，行政院已核定將蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉等4鄉鎮，列入補助對象。（記者王峻祺攝）

    鳳凰颱風對宜蘭造成嚴重水災，尤其是重災區蘇澳鎮，已有受災商家扛不住經濟負擔歇業，針對致災商家補助，經濟部申請動支「第二預備金」支應，行政院政務委員陳金德宣布，行政院已核定將蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉等4鄉鎮，列入補助對象。

    為加速作業並縮短行政時程，經濟部已請宜蘭縣政府協助辦理「先行受理」作業，縣府亦通知蘇澳等4鄉鎮公所，協助商家預先備齊相關資料，後續依規定完成審核及撥付程序。

    依宜蘭縣府及國稅局初估，4鄉鎮具稅籍商家約1萬5千家，不過據補助對象行業類別限制，將以G大類至S大類為主，涵蓋零售批發、住宿餐飲等，實際受惠商家需要再精算，以及視申請件數為主。

    經濟部原擬定商家援助方案，僅限於公告災區，宜蘭情況未符合《災害防救法》定義的「災區」標準，但許多宜蘭在地商家受淹水之苦，生財器具受損，卻受限既有法規定義，遲遲無法獲得補助。

    行政院政務委員陳金德、顧問林國漳、立委陳俊宇及蘇澳鎮長李明哲等人，陸續接獲陳情，眼看商家受災嚴重卻可能領不到補助，陳金德立即協調經濟部調整計畫，將門檻從「行政院公告災區」修正為「受災地區」，並爭取將蘇澳鎮、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉納入計畫範圍。

    陳金德說，修正計畫已於28日正式獲行政院核定，現在符合資格的宜蘭4鄉鎮之具稅籍登記的受災店家，以及地方政府列管之傳統市場及夜市攤鋪位使用人，皆可申請生財器具毀損修繕1萬元補助，並將申請期限延長到今年4月30日，讓大家有更充裕時間準備資料。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播