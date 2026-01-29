澎湖海事師生攜手台電尖山電廠 陪湖西鄉長者買年貨

澎湖海事校長顏嘉禾（右）率師生，投入陪伴獨居長者採購年貨行列。（澎湖海事提供）

台電尖山發電廠關懷獨居長者列車啟動，連日來在湖西全聯福利中心舉辦「採購年貨」關懷活動。今（29）日由澎湖海事顏嘉禾校長率領航管科許秀鳳老師及10位學生志工前往活動現場，陪同湖西鄉長者採購年貨，新血輪加入，以實際行動傳遞溫暖與關懷。

今日由台電尖山發電廠經理陪同副廠長謝華昌，至結帳櫃檯向長者親切致意，象徵活動溫馨展開。澎湖海事師生依活動規劃，分組陪伴長者於賣場內進行採購，協助推車、拿取商品及物資搬運，並不時噓寒問暖，讓長者在寒冷天氣中感受到貼心陪伴，現場氣氛溫馨感人。

請繼續往下閱讀...

台電尖山發電廠表示，此次活動特別針對湖西鄉居民規劃，感謝澎湖海事師生撥冗襄助，在學生志工熱情投入下，讓長者能安心、自在地完成年貨採購。採購完成後，相關物資將統一由電廠志工同仁協助載送至長者家中，確保服務周全到位。

澎湖海事校長顏嘉禾表示，學校長期重視品格教育與社會參與，鼓勵學生走入社區、服務人群，從實際行動中學習關懷與責任。此次攜手台電尖山發電廠服務湖西鄉長者，不僅展現產學攜手投入公益的力量，也為學生帶來一堂深具意義的生活教育課程。透過此次「採購年貨」活動，不僅協助湖西鄉長者安心備齊過年所需，也讓年輕學子在陪伴與服務中累積寶貴經驗，展現澎湖海事深耕社區、實踐公益服務的具體行動，為歲末寒冬注入一股溫暖人心的力量。

澎湖海事學子擔任志工，一對一為獨居長者服務。（澎湖海事提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法