國家兒童未來館預計今年動工 完成新板特區空橋系統最後一塊拼圖

國家兒童未來館將打造國家級專屬兒童的休閒和學習場域，圖為完工模擬圖。（圖擷取自行政院官網）

文化部將在板橋車站旁的「新板特區第3種特定專用區」（簡稱特專三）用地興建國家兒童未來館，打造「森林中的立體兒童之城」，預計今年動工、2030年落成，將同步興建人行天橋，全案已提送新北市都市設計審議會討論，須再修正內容續審，完工後將串聯新板特區既有的空橋系統，實現都市空間友善連接的最後一塊拼圖。

行政院2021年8月核定國家兒童未來館興建計畫，盼打造首座國家級專屬兒童的館所，以提供兒童多元發展、創新學習體驗、親子互動、友善平權、參與共創的場域為目標，同時培養孩童面對未來的素養，場館由日本知名建築師伊東豊雄與張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所攜手設計，基地面積約3.29公頃，總樓地板面積約8萬9474平方公尺。

城鄉發展局都市設計科科長吳敏漳表示，為串聯新板特區的街廓與公共設施，改善人行動線與步行舒適度，市府透過都市計畫要求區內開發商設置人行天橋，提供獎勵機制，並訂定設計準則，形塑立體人行網絡，因此國家兒童未來館興建時，依規定也要建造人行天橋，辦理都市設計審議。

吳敏漳說，目前規劃兒童未來館周邊將興建2座人行天橋，其中1座從主場館銜接到新板特區的住宅大樓，另1座通往捷運環狀線板橋站，可直達3樓月台層，或前往板橋轉運站，2座天橋須搭配場館同步興建完工，以提升交通安全，營造便利、友善的都市步行環境。

本案經3次都市設計審議專案小組會議及1次都市設計審議大會討論，正在辦理天橋銜接協調作業，開發單位須修正報告內容續審，等審議通過後程序完備，才能取得建照、興闢工程。

國家兒童未來館願景館2025年5月開幕，作為試驗場域和場館未來雛形概念。（圖擷取自行政院官網）

國家兒童未來館周邊將建造人行天橋，銜接新板特區既有的空橋系統。圖為預定地。（記者賴筱桐攝）

國家兒童未來館將打造首座國家級專屬兒童的文化空間，圖為完工模擬圖。（圖擷取自地方說明會簡報）

