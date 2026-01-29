為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    大溪、八德、大園3區 2/1起新增10條桃小巴路線

    2026/01/29 10:26 記者謝武雄／桃園報導
    大溪、八德、大園3區，從2/1起新增10條桃小巴路線。（記者謝武雄攝）

    大溪、八德、大園3區，從2/1起新增10條桃小巴路線。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府持續推動「桃小巴」計畫，第二波10條路線於2月1日上路，包含大溪區、八德區及大園區，提供更靈活、貼心的九人座小客車服務，並提供持市民卡乘車免費優惠，相關資訊可先至桃園市公車動態資訊系統網頁（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態，以節省候車時間。

    市府交通局長張新福表示，2月1日上路的桃小巴路線，涵蓋八德區免費公車L115、L117、L121，大溪區免費公車L705、L706、L712，以及市區公車5097等7條路線轉型為桃小巴，行駛路線與站點皆與原先的公車路線相同，也維持免費乘車，僅班次時刻微調。

    另市區公車5081、5081A及5017等3條路線則是將部分區間路段轉型為桃小巴路線服務，其中，5081B、5081C為「高鐵桃園站」往返「大園」區間；5017A則是由「高鐵桃園站」往返「竹圍」。

    5081、5081A及5017路線維持由桃園客運服務「中壢總站」往返「高鐵桃園站」區間，並維持既有費率。

    張新福表示，八德區L115、L117、L121路線由現行合計每日6班次增為7班次，大溪區L705、L706、L712路線仍維平日12班次，但假日由6班次增至7班次；5097路線則維持每日往返合計12班次。

    大園區5017A路線由現行每日往返4班次增加為平日8班次、假日4班次，5081B及5081C等兩路線由現行每日往返6班次增為18班次，大幅提升班次密度，提升乘車便利性。

