為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖好行3路線推廣 獲觀光署評鑑優等肯定

    2026/01/29 10:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖好行2024年新增澎南線，前往種苗繁殖場種珊瑚成熱門遊程。（記者劉禹慶攝）

    澎湖好行2024年新增澎南線，前往種苗繁殖場種珊瑚成熱門遊程。（記者劉禹慶攝）

    交通部觀光署台灣好行去年評鑑結果出爐，澎湖好行推動單位「澎湖縣政府」與客運業者「澎湖縣公共車船管理處」雙雙榮獲評鑑優等獎，再度獲頒「績優推動單位」及「績優客運業者」獎項，由「澎湖女兒」觀光署長陳玉秀頒獎表揚。

    澎湖好行為增加遊程多元性，自2024年起從原先北環、湖西線，增闢第3條「澎南線」，其中規劃參觀「水產種苗繁殖場」結合海洋教育提供珊瑚手作體驗，寓教於樂，澎南線推出1年多來，即吸引許多親子、學校等機關團體預約搭乘，搭載率持續穩定成長。

    旅遊處表示，澎湖好行採滾動式調整，除專注傾聽遊客及當地公協會建議，更輔以優良專車駕駛及專業導覽人員融入「台式服務」的熱情、道地及提供外語解說，以此創造更多人與人間的溫度，增加遊客與好行連結，不僅成功地獲得好行遊客青睞再度選搭，在各購票通路平台及台灣好行官網留言處也可見遊客們對導覽解說人員好評有加，多有感謝與鼓勵！

    近年來，旅遊處也針對銀髮族、橘世代及身心障礙乘客需求，貼心提供低地板公車選擇；為提升國際旅客選搭意願，更積極於國際旅展宣傳及交通場站（如機場）行銷並製作中英日韓語音導覽，使得在文宣品、官網皆能取得好行景點相關外語介紹服務；為提升觀光淡季搭載人數，澎湖好行也充分配合秋冬相關觀光活動搭配行銷方案，截至去年底統計好行3路線搭載人次相較於前年底，已成長36%，足見遊客支持！

    澎湖好行獲獎，由澎湖女兒觀光署長陳玉秀頒獎。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖好行獲獎，由澎湖女兒觀光署長陳玉秀頒獎。（圖由澎湖縣政府旅遊處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播