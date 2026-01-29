高市2/3起36市場發放開運小紅包 推薦4市場與攤商買年貨

「馬年開運小紅包」發放時間地點。（經發局提供）

迎接馬年，高雄市各傳統市場陸續湧現採買年貨人潮，市府經發局連續3年與市場合作，今年「馬年開運小紅包」活動將於全市36處公有市場限量發放，從2月3日到2月14日，邀請市民走進市場採買年貨、領紅包討吉利；市府並推薦4處公有市場及人氣攤商，作為民眾春節採買年貨的採購指南。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市府推動傳統市場轉型升級，近6年投入達8.34億元，推動80處市場與攤集場的改造與提升，並透過青年創業補助招商活化、引入人流。去年全市有18處市集及166位攤商通過經濟部評核，國民市場的「國民魚丸料理」更榮獲全國唯二、南部唯一的「五星金賞」名攤殊榮，五星及四星樂活名攤總數也高達52攤，較往年成長超過4成，是民眾準備年夜飯與春節伴手禮的必訪行程。

經發局說明，迎接馬年，市府提供開運小紅包，將於龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等超過30處公有市場發放，詳細發放資訊可洽各公有市場自治會與經發局臉書。此外，春節期間商圈「高雄過好年」系列活動同步展開，共計27處商圈參與，結合市集活動、消費優惠與節慶布置，充滿濃厚年節氛圍。

經發局推薦4處公有市場及人氣攤商，作為民眾春節採買年貨的採購指南，包含產品齊全的武廟市場，以鮮魚攤、林記豬腳、何家水果、雙豪油飯及江媽小廚等攤位廣受好評；榮獲市府金市獎及經濟部五星優良市集的龍華市場，集結迪記法式豬舌飯、王煮麵、曉琦飯糰、香噴噴滷味、胖胖泰等名攤，讓民眾一次購足。

歷史悠久且平價的國民市場，匯聚正瑜蔘藥行、國民魚丸料理、阿蘭雞肉等老字號攤商深具人氣；以攤位整潔、通道寬敞著稱的岡山文賢市場，則以東港尚青鮮魚湯、吉品肉鬆等美味名聞遐邇，歡迎民眾前往挑選年節好物。

