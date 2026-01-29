數字攤開很殘酷！台南A30事故6成機車、近半長者 大型車成致命變數

南市交通事故盤點，大型車納入源頭管理防線。（南市交通局提供）

南市全面盤點交通事故資料，聚焦機車族與高齡者等高風險族群防制，同時檢視大型車事故的高傷亡特性，將大型車事故型態納入源頭管理，從制度面降低事故風險。

依交通部道安資訊網資料，南市去（2025）年1至10月A30交通事故中（車禍30日內死亡），機車事故占比高達64.8%，年齡層以高齡長者最多、占48%，事故肇因多與未依規定停讓、分心駕駛等不良用路行為有關。

交通局指出，大型車事故雖非事故件數最多，但一旦發生，往往造成較高傷亡風險。去年A30死亡事故中，近1成涉及大型車，顯示在既有事故防制作為之外，仍有必要同步強化大型車風險管理。

交通局長王銘德表示，市府持續以「3E策略」（工程、教育、執法）作為交通安全治理核心。去年機車違規取締超過17萬件，行人路口不停讓、違規停車及行人違規等共取締8萬5808件，年增近5成；酒駕取締5084件，年增6.4%，在強化執法下，酒駕事故傷亡人數較前1年減少42人、降幅4.6%，已展現防制成效。

王銘德進一步指出，大型車事故除與用路人未注意內輪差及視野死角有關，也與駕駛行為、車輛狀況及業者內部管理制度密切相關，若未落實源頭管理，易累積事故風險，影響整體道路安全。

他說明，除配合監理機關推動貨運3業EIS（貨運業安全管理機制）營業大貨車管理計畫外，南市轄內自用大貨車業者登記超過5600家、約1.2萬輛大型車，數量同樣可觀。市府將針對自用大型車業者，依事故與違規風險分析建立分級管理機制，採「宣導、督導、輔導」3階段管理，結合監理、警政與勞政單位辦理訪視、聯合稽查與輔導改善，督促業者落實自主管理責任，從源頭降低大型車事故發生風險。

