《七龍珠Z》澎湖夏日花火大會 今年場次全敲定

今年澎湖國際海上花火節，確定與七龍珠Z合作，全年場次公布。（澎湖縣政府旅遊處提供）

今年「澎湖國際海上花火節」確定攜手全球知名動漫IP《七龍珠Z》跨界合作。澎湖縣政府表示，主會場設於馬公觀音亭園區訂於4月20日及27日先行辦理2場試放場次，為活動暖身，並於5月4日盛大開幕，一路延續至8月25日止，其中5月4日至6月25日期間為每週一、四舉辦，6月30日至8月25日，則為每週二舉辦，煙火及無人機展演時間原則於晚間9時登場。

為擴大活動效益並帶動地方特色場域發展，澎湖縣政府今年亦結合地方特別安排3場離島場次及3場地方限定場次，透過多元場域規劃，串聯澎湖各地觀光亮點。離島場次辦理日期分別為：望安場6月6日、七美場6月13日、吉貝場6月27日，煙火施放時間為晚間20時；地方限定場次則為湖西場6月20日、西嶼場7月4日及白沙場7月18日。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣政府表示，今年花火節將全面與《七龍珠Z》進行主題合作，結合煙火施放與無人機燈光展演，營造專屬澎湖夏夜的熱血氛圍。誠摯邀請全台粉絲及國內外遊客提早規劃行程，一起到澎湖集結，召喚專屬於澎湖的夏日奇蹟，感受澎湖夏日花火的感動。後續活動詳情與即時訊息，將持續透過「澎湖國際海上花火節」官方粉絲專頁對外公布。

澎湖國際海上花火節全場次與離島、地方場時程公布。（澎湖縣政府旅遊處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法