為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《七龍珠Z》澎湖夏日花火大會 今年場次全敲定

    2026/01/29 10:18 記者劉禹慶／澎湖報導
    今年澎湖國際海上花火節，確定與七龍珠Z合作，全年場次公布。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    今年澎湖國際海上花火節，確定與七龍珠Z合作，全年場次公布。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    今年「澎湖國際海上花火節」確定攜手全球知名動漫IP《七龍珠Z》跨界合作。澎湖縣政府表示，主會場設於馬公觀音亭園區訂於4月20日及27日先行辦理2場試放場次，為活動暖身，並於5月4日盛大開幕，一路延續至8月25日止，其中5月4日至6月25日期間為每週一、四舉辦，6月30日至8月25日，則為每週二舉辦，煙火及無人機展演時間原則於晚間9時登場。

    為擴大活動效益並帶動地方特色場域發展，澎湖縣政府今年亦結合地方特別安排3場離島場次及3場地方限定場次，透過多元場域規劃，串聯澎湖各地觀光亮點。離島場次辦理日期分別為：望安場6月6日、七美場6月13日、吉貝場6月27日，煙火施放時間為晚間20時；地方限定場次則為湖西場6月20日、西嶼場7月4日及白沙場7月18日。

    澎湖縣政府表示，今年花火節將全面與《七龍珠Z》進行主題合作，結合煙火施放與無人機燈光展演，營造專屬澎湖夏夜的熱血氛圍。誠摯邀請全台粉絲及國內外遊客提早規劃行程，一起到澎湖集結，召喚專屬於澎湖的夏日奇蹟，感受澎湖夏日花火的感動。後續活動詳情與即時訊息，將持續透過「澎湖國際海上花火節」官方粉絲專頁對外公布。

    澎湖國際海上花火節全場次與離島、地方場時程公布。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖國際海上花火節全場次與離島、地方場時程公布。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播