頭份人本交通推動地方說明會 苗縣府：研議配套及補償措施

苗栗縣政府召開頭份人本交通推動地方說明會，說明即將推動3個方案內容。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府積極推動「人本交通」營造以行人為優先的友善通行環境，昨（28）晚在頭份國民中學舉辦「頭份市人本交通推動地方說明會」，再針對3方案提出說明；苗栗縣長鍾東錦率交通工務處等單位到場傾聽鄉親意見，鍾東錦承諾研議適度配套與補償措施，停車空間也正持續爭取興建計畫，讓鄉親停車更加方便。

苗栗縣政府與內政部國土管理署攜手推動人本交通政策，依據不同用路人需求，逐步針對縣內各鄉鎮市道路進行修繕與改善，但在推動過程中，引發地方意見與討論，擔心停車空間減少及使用習慣改變；縣府交通工務處針對頭份竹南人本交通計畫已召開20場說明會，昨晚再針對3案進行詳細說明。

請繼續往下閱讀...

交工處提出頭份市人本交通推動3案分別為，1、頭份市建國路、信東路、力行街及永安街行人友善區整合計畫；2、頭份市124縣道中正路+顯會路人本路廊優化計畫；3、頭份市文化街、信東路、幼英街后庄國小通學廊道串連計畫安全作法，除依照道路需求設置人行道或標線行人行道以外，並將維持既有的路邊停車，以及角隅外推、新增或調整綠底行穿線等，提升路口視距、提升路口視距、降低路口事故。

會中，與會頭份鄉親提出包括中正路槽化線需求、建國國小機車停車格、建國路施工排水問題、行車轉彎視野不佳、文化街32巷路幅過窄行車方向、人行道延伸、后庄國小地下停車場可行性等問題。

交工處長古明弘表示，後續針對停車空間或提供優惠予受影響的住戶等方案，待爭取到中央經費後將整合做配套措施，屆時進行細部設計規畫時也會再向鄉親說明會。

縣長鍾東錦指出，交工處定會全力以赴針對計畫案做最完善的規畫，並與受影響的鄉親最好的溝通，也請鄉親互相體諒；針對目前竹南頭份停車空間嚴重不足，鍾東錦表示，竹南火車站東站新建停車場已開工，縣府立即規畫第二、三處停車空間，讓鄉親停車更加方便。

苗栗縣政府召開頭份人本交通推動地方說明會，與會民眾提問。（苗栗縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法