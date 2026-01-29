週末濕冷有雨！ 天氣風險：中北部高山有望降雪

氣象粉專天氣風險指出，今天溫度回升天氣好轉，明天雲量漸增多，週末轉有雨、氣溫下降。（資料照）

中央氣象署預報，今天（29日）白天氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天溫度回升天氣好轉，明天（30日）雲量漸增多，週末轉有雨、氣溫下降；週末中北部高山可能會有局部冰霰或降雪出現的機會。

天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中表示，今天預期是天氣較為穩定的一天，東半部雲量偏多，偶有零星降雨，西半部大致為多雲到晴天氣。白天溫度上升，北部、東半部高溫20至23度，中南部高溫23至26度或以上，夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，南部及花東都市地區低溫17至19度，日夜溫差較大。

明天預估仍只有花東地區可能有零星局部的降雨機會。溫度方面仍較溫暖，北部、東北部白天高溫仍有20至22度，中部及花東地區高溫21至24度，南部高溫有24至27度，夜晚到週六（31日）清晨低溫變化也不明顯，中北部、東北部都市地區低溫15至17度，南部及花東都市地區低溫17至19度日夜溫差還是較大。

週六將會是天氣有比較明顯轉變的一天。預估苗栗以北到大台北、宜蘭一帶可能從週六上午就會逐漸開始有短暫陣雨出現機會，下午到晚間降雨的情況轉趨明顯，尤其北部、東北部山區可能有局部較多的累積雨量，同時週六下午到晚間降雨的區域也會逐漸擴大到中部、花東地區，陸續會轉為有短暫陣雨的天氣，南部地區受影響程度仍較小，山區有局部短暫陣雨，平地大致維持多雲到陰天氣。

週日（2月1日）中部以北、東半部以及南部山區持續有短暫陣雨，南部平地為多雲到陰的天氣。甚至到下週一（2月2日）白天白天在中部以北、東半部仍是有短暫陣雨的天氣，晚間起降雨會縮減到大台北、東半部一帶，西半部轉為多雲天氣。

下週二（2月3日）天氣會變得比較穩定一些，只剩下東北部、東部還有些局部短暫陣雨，大台北地區轉為多雲，西半部則是多雲到晴的天氣。值得注意的是，下週日到週一可以留意中層低溫跟水氣配合的情況，不排除中北部高山會有局部冰霰或降雪出現的機會。

溫度變化方面，週六白天因為開始有降雨的機會，苗栗到大台北白天高溫會略降到18至21度，東半部高溫則是21至23度，中部地區高溫22至24度，南部高溫仍有25至26度，夜晚到下週日清晨溫度下降，中北部、東北部都市地區低溫14至16度，南部及花東都市地區低溫仍有16至18度。

下週日預期將會有比較溼冷的感覺，越往北越明顯，北部、東北部白天高溫降到15至17度，中部及花蓮高溫18至20度，南部及台東高溫21至24度或以上，夜晚到下週一清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，南部及花東都市地區低溫15至17度，目前預報大致還是東北季風等級。

下週一依然較為濕冷，北部、東北部白天高溫維持在15至17度，中部及花蓮高溫18至20度，南部及台東高溫21至24度，夜晚到下週二清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，南部及花東都市地區低溫15至17度。下週二白天開始隨著東北季風減弱、天氣好轉陽光露臉，溫度就會逐漸上升。

週末開始到下週一的這波冷空氣雖然目前預報還是東北季風等級，不過仍可能會造成局部低溫的現象，而且水氣較多、偏向濕冷型態，降雨會延伸到中部地區，中北部高山有可能出現局部冰霰或降雪，預期仍會是變化感受較明顯的一次過程，要等到下週二才會回溫、天氣好轉。

