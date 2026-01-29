誤網海龜重修「游」學分！海生館後灣野放重返大海

誤中網海龜在海生館休養健康。（海生館提供）

兩隻曾因誤觸漁網受困的保育類海龜，在國立海洋生物博物館（以下簡稱海生館）、海巡署、海洋保育署以及玉山銀行的共同守護下，經過數月的悉心療養，終於在眾人的祝福中，邁開穩健步伐從屏東後灣重返大海懷抱。孩童親眼目睹海龜「回家」的瞬間，直喊「海龜要加油喔！」場面溫馨感人。

這次野放的欖蠵龜於去年11月18日在高雄蚵子寮因誤入拖網被發現，由海保署「海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）」緊急後送；短短4天後，曾文溪安檢所也傳來消息，一隻綠蠵龜被流刺網纏繞。兩隻海龜抵達海生館時，獸醫師發現牠們因網具纏繞顯得虛弱，所幸在館方醫療團隊的專業照顧與營養補給下，傷口逐漸癒合，活動力也恢復往日水準。

海生館強調，去年觀察到海龜混獲通報案例有增加趨勢，這也顯示漁民的保育意識正在提升。海生館獸醫師特別提醒，海龜若誤入網具，常因無法浮上水面呼吸而導致「水下溺水」，即便外觀無傷，若未經專業醫療評估便直接野放，極可能在數日後因併發症死亡。

海生館指出，未來將持續深化與地方政府、海巡及海保署的跨部會聯防，並感謝海巡人員在第一線的專業戒護。館方呼籲，民眾若發現受傷或受困海龜，請第一時間撥打海巡署「118」專線，讓MARN機制啟動專業救援，共同守護這些珍貴的「海洋原住民」，讓台灣海域成為牠們安居樂業的家園。

