守護獨老、行動不便長輩居家安全 嘉縣4/11~4/12免費裝扶手

笁樂種子基金公益協會免費安裝居家扶手，守護獨居長輩安全。

嘉義縣政府社會局與笁樂種子基金公益協會合作，推動為長輩安裝輔助扶手公益行動，改善獨老、行動不便長輩的居家環境，降低跌倒風險，預計4月11日、12日到各鄉鎮市安裝，符合條件民眾可向各鄉鎮市公所社會課申請及諮詢。

嘉義縣政府社會局長張翠瑤說，居家安全是獨居長輩最基本也最重要的生活保障，笁樂種子基金公益協會長期自籌經費，全國巡迴提供弱勢家庭居家扶手免費安裝服務，材料費、施工費皆由協會全額負擔，不向民眾收取任何費用。

張翠瑤說，笁樂種子基金公益協會預計4月11、12日進駐嘉義縣各鄉鎮市安裝，預估服務800戶，各鄉鎮市公所將協助彙整符合條件或有安裝扶手需求的獨居、行動不便長輩名冊，由社會局評估與排程，讓長輩在熟悉的家中多一分安全、少一分風險。

張翠瑤表示，民眾不需提供財力證明、權狀等文件，將由協會專業人員到府評估，視住宅結構條件現場施作，木造、鐵皮屋等居住型態都可評估安裝，公共空間如廟宇、教會及聚會所等地點若有需求也可協助。

服務對象以獨居及行動不便長者優先，包括70歲以上原住民、65歲以上獨居者；80歲以上長輩、75歲以上獨居者；如有中風、手術後、骨折等行動不便情形，則不受年齡限制，符合協會內部評估規範者將優先列入服務名單。

笁樂種子基金公益協會預計4月11、12日進駐嘉義縣，免費為獨老、行動不便長輩安裝扶手。（圖由嘉義縣政府提供）

