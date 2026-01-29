為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南科高雄園區這條聯外幹道翻新 員工上下班更安全

    2026/01/29 09:00 記者葛祐豪／高雄報導
    永安保興二路改善前照片。（圖由道工處提供）

    永安保興二路改善前照片。（圖由道工處提供）

    高雄市工務局道路養護工程處今（29）日宣布，南科高雄園區聯外幹道永安保興二路，近期全面翻新完工，將有助提升員工通行安全與產業運輸效率。

    保興二路連接台1線、台17線，並串聯國道1號高科交流道，是南科高雄園區、允成工業區、永安工業區及岡山工業區的重要聯外道路。自104年底拓寬後，承受大量物流運輸，大型貨車長期輾壓，導致路面龜裂與不平整情況逐年加劇。

    為增進南部科學園區高雄園區的聯外通行品質，高市府獲內政部國土管理署經費補助，將園區周邊永安區保興二路以改質瀝青搭配轉爐石，完成約15000平方公尺路面刨鋪，改善經費約1100萬元，已於近期完工，有效強化地區通勤往來與產業運輸動能。

    道工處指出，此次改善工程採用具高彈性、抗裂性能佳的改質瀝青混凝土，並以高強度、耐磨耗的轉爐石取代部分骨材，提高路面抗車轍及承載能力，使鋪面更加平坦耐用。改善後的路況獲居民肯定，永安區保寧里里長陳文印表示，大型貨車通行時，不再像過去般跳動，行車舒適度明顯提升。

    道工處補充，轉爐石為煉鋼過程的副產品，再利用於道路鋪設，不僅能延長道路壽命及降低維修成本，也有助減碳，符合循環經濟與淨零轉型方向。市府未來將持續爭取中央資源，視各地需求選用適合材料進行道路改善，提升整體道路安全與永續性。

    永安保興二路改善前照片。（圖由道工處提供）

    永安保興二路改善前照片。（圖由道工處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播