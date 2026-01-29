南橫梅山口至向陽 春節連假取消通行管制

南橫公路梅山口至向陽路段，2月14日至22日春節期間將取消通行管制。（記者蘇福男攝）

南橫公路梅山口至向陽路段（台20臨105線0K~44K），目前每週二、三、四管制禁止通行，今年春節連假長達9天，預料將有大批遊客開車上山走春，公路局公告2月14日至22日取消通行管制，23日起再恢復每週3天管制措施。

南橫公路在莫拉克八八風災嚴重受創，多處路段柔腸寸斷，歷經十多年封山修復，2020年1月13日梅山口至天池路段搶通通車，2022年5月1日全線修復通車，由於仍有部分修復工程在施作，也顧及讓南橫生態適度休養生息，目前梅山口至向陽路段每週二、三、四管制禁止通行，其他開放時段也規定上午7點至下午2點進入管制路段，下午5點需離開管制路段。

請繼續往下閱讀...

公路局表示，2月14日至22日春節期間梅山口至向陽路段將取消通行管制，23日起再恢復每週3天管制通行，提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨易有濃霧現象會影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山；另籲請民眾共同愛惜南橫山林，勿隨意丟棄垃圾，也請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性的可能落石發生。

最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw 查詢即時路況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法