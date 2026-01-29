3縣市低溫特報！ 今各地多雲到晴 迎風面有零星雨

中央氣象署表示，今天白天北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受較舒適。（資料照）

中央氣象署表示，今天（29日）輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，而花東低溫約16至17度。

白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大；天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署今天清晨4時37分發布低溫特報稱，輻射冷卻影響，今天清晨至上午新竹、苗栗及雲林有局部10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至19度，馬祖陰時多雲，11至15度。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天（30日）各地大多為多雲，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。週六（31日）北部及東北部天氣轉涼；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及東北部地區轉為有局部短暫雨，中部地區亦轉為零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週日（2月1日）至週二（2月3日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週日北部及東北部地區有短暫雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週一（2月2日）北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲；下週二基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週三（2月4日）北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 - 20 14 - 25 16 - 26 16 - 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

