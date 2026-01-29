01/29 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨主持二月份將官晉任授階典禮時表示，國軍的領導幹部必須持續精進，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。（總統府提供）

自由時報

總統：捍衛民主自由 台灣沒鬆懈本錢 讓世界看見國軍「擊敗敵人」能力

賴清德總統昨主持二月份將官晉任授階典禮時表示，面對現代化戰爭型態的轉變及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，沒有鬆懈的本錢，期勉國軍持續強化部隊基礎訓練與聯合量能，並運用科技與人工智慧，打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯。

水試所研發成功 鬼頭刀完全養殖 肉質不輸鮪魚

鬼頭刀是台灣重要的沿近海漁獲之一，更是外銷美國的主要水產品，鬼頭刀仰賴野外撈捕，農業部水產試驗所成功發展鬼頭刀經濟魚種完全養殖技術。水試所表示，因漁民仍盼以野外撈捕為主，該技術暫不移轉，以保種為先。

竹聯幫利用泰女夾帶 走私運毒 警查獲黑市6600萬大麻 4嫌收押

竹聯幫齊興會成員劉展辰、吳韋宏涉嫌組成販毒集團，利用來台觀光旅遊的泰國女子，以行李箱夾帶方式，走私毒品入境，再進行包裝、販賣；刑事局據報以箱追人，發動三波查緝行動，共逮捕劉、吳，以及泰女SAWISIT （薩威西）等十九人到案，起獲黑市價六六〇〇萬元的十三公斤大麻花磚毒品，檢方複訊後聲請羈押劉、吳、泰女薩威西與負責交通的柳男等四人獲准，全案持續擴大偵辦中。

聯合報

請假逾1年 監察院院長陳菊准辭

監察院長陳菊前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德總統昨天准予陳菊請辭。賴總統昨晚表示，陳菊前年底中風導致身體不方便，第一時間就提出辭呈，他認為陳菊仍有機會替社會服務，因此未准，直到最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，希望陳菊早日康復。

蕭旭岑率團赴陸 國共智庫論壇2月3日北京登場

國民黨副主席蕭旭岑昨宣布，將於二月二日至四日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與四十名專家學者前往中國大陸北京，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。國民黨主席鄭麗文表示，國共智庫論壇平台是跨出成功的第一步，接下來還會延續、擴大，要為台海和平穩定盡一份心力。

中國時報

監察院長陳菊請辭 2／1生效

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊在民國113年底因病住院，請假迄今，遭在野黨炮轟。總統府28日宣布，陳菊請辭，予以免職，自2月1日生效，由監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。賴清德總統說，陳菊先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，當時盼其身體狀況允許再復職，但考量陳菊離完全康復仍需時間，近期准辭。至於後續人事安排，因陳菊任期僅餘半年，據了解，府方考量在朝小野大情況下，新提人選恐不易獲立法院通過，府院高層傾向不另提名新院長，任期屆滿前皆由李鴻鈞代理。

台美合作 擴及菲國及拉丁美洲

台美對等關稅談判初步結果出爐後，第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議」27日在華府舉行，雙方宣布簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，表達認同關鍵材料不可倚賴單一國家陣營，並達成關鍵礦物採礦、提煉合作等7大共識。

水試所成功開發鬼頭刀完全養殖技術，魚肉油脂量不輸鮪魚。（水試所提供）

竹聯幫齊興會利用泰女夾帶走私運毒，警搗堂口起獲13公斤大麻花磚。（記者邱俊福翻攝）

