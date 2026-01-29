竹縣關西清晨7.8度！氣象專家：今漸回暖 週六又一波冷空氣南下

氣象專家指出，今日受「東北季風」及輻射冷卻影響，各地低溫約10至13度，新竹縣、苗栗低溫不到9度，預估今日北台微涼，中南部溫差大，日夜落差超過15度。（資料照）

氣象專家指出，今日受「東北季風」及輻射冷卻影響，各地低溫約10至13度，新竹縣、苗栗低溫不到9度，預估今日北台微涼，中南部溫差大，日夜落差超過15度。明日至週六早晚氣溫仍偏低，週六下午起又一波冷空氣南下，下週日至週二北台偏冷易有雨，下週三至週五冷空氣減弱，但下週六至下下週一又有冷空氣，且屆時日本、韓國一帶天氣偏向惡劣，若會前往當地旅遊務必預留備案。

2月7日至9日 日韓天氣惡劣

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨宜蘭及恆春半島有零星降雨，新竹以南因輻射冷卻加成，新竹縣關西鎮下探到7.8度，苗栗縣頭屋鄉8.5度，連江縣南竿鄉則是9.5度，各地低溫約10至13度。

吳德榮說明，今日受「東北季風」影響，各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣減弱，氣溫回升；白天北微涼、中南舒適微熱，因夜間輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部13至22度、中部11至28度、南部12至29度、東部14至25度。

吳德榮表示，明日至週六上午各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫續升，北部舒適中南部微熱，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。

吳德榮提到，週六下午起再一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下週日至週二冷空氣影響，北台偏冷；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。下週三至週五（2月4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市的平地最低氣溫常在10度以下。

至於下週三、四的清晨，台北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。下週六（2月7日）預估則有另一小波冷空氣南下。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，預估下週六至下下週一間，將有一波相當強的冷空氣襲捲東亞、東北亞，日本、韓國一帶可能出現強風、降雪甚至暴風雪，天氣條件偏向惡劣，若有規劃前往日韓活動或旅遊，行程規劃務必預留備案，尤其是交通運輸易受天氣影響，新幹線、航班、地方鐵路都有延誤或停駛的風險。

至於台灣方面，目前評估也會跟著冷一波，至於會冷到什麼程度，仍需再觀察冷空氣實際南下路徑與角度。

颱風論壇指出，預估下週六至下下週一間，將有一波相當強的冷空氣襲捲東亞、東北亞，日本、韓國一帶可能出現強風、降雪甚至暴風雪，天氣條件偏向惡劣。（圖擷自臉書）

