    台16線水里、信義兩路段施工 2/1至3/31交管

    2026/01/29 07:29 記者張協昇／南投報導
    南投縣台16線水里人和及信義地利兩路段因進行擋土牆施工，2月1日至3月31日止交管整點放行。（公路局信義工務段提供）

    南投縣水里鄉台16線21.05K人和路段及信義鄉台16線24.6K地利路段，因進行擋土牆臨時擋土支撐打設等工程，2月1日至3月31日止，週一至週六實施交通管制，每日上午9點開始管制至10點整，10點以後採每小時整點放行10分鐘，中午12時至1時不管制，春節等國定連續假期也不施工管制，籲請用路人配合，事先規劃好行車時間，避免延誤行程。

    公路局中區養護工程分局信義工務段表示，因施工路段路寬僅二車道，打樁機、挖土機等施工機具外伸撐作全伸展將占用全線道路，危及用路人行車安全，因此必須進行道路封閉管制，維持單線雙向管制通行。

    信義工務段指出，國定連續假期不施工管制，週日若遇吊料或開挖會危害用路人安全時，將採取工區近端管制，管制時間50分鐘為限，以確保人車安全。另施工管制禁止通行時間，車輛將引導改駛人和波石聯絡道，即由台16線20.6K轉接人倫橋至人和波石聯絡道接寶石橋，再回到台16線25.9K，讓車輛避開施工管制路段，避免延誤行程。

    信義工務段強調，管制放行時段如遇臨時路況或施工需要，有影響行車安全之虞時，將採機動管制措施，也呼籲行經上述管制路段用路人，妥善規劃行車時間，於放行時段盡速通行，避免於路途上逗留駐足而延誤行程及徒增行車風險。

    南投縣台16線水里人和及信義地利兩路段因進行擋土牆施工，改道人和波石聯絡道路線圖。（公路局信義工務段提供）

