高捷「真」招財貓！蜜柑站長文創業績破2400萬 年增50％寫傳奇

高捷貓站長蜜柑周邊商品去年營業額達2400萬元，比前年增加50%。（記者王榮祥翻攝官網）

高雄捷運貓站長蜜柑系列文創品去年總業績逾2400萬元，比前年大增50%，粉絲大讚蜜柑是高捷「真」招財貓!

蜜柑2020年4月4日出生、公的，原本在外流浪，被高捷橋頭糖廠站認養，因為是橘色、蜷縮起來像橘子，取名「蜜柑」，2020年9月正式上任糖廠站貓站長。

請繼續往下閱讀...

擅長行銷的高捷除細心呵護蜜柑，也以蜜柑為主角建立粉專、IG，並開發系列文創品，逐漸累積人氣，2023年參加台北文博會寫下6天破百萬元業績，寫下流浪貓變身招財貓傳奇。

高捷進一步設立蜜柑專櫃，並主動找尋跨域、跨國合作機會，日前首創臺灣神界與貓界的跨界聯名，偕同高雄市政府與北港朝天宮攜手文創，讓蜜柑虎袍加身，並推出聯名彩繪輕軌「蜜柑站長萌虎平安號」，成功製造話題，連市長陳其邁都讚嘆。

高捷統計，蜜柑上任5年來除累積龐大人氣，其周邊文創品累積逾百種，前年業績一舉突破千萬元、達1600萬元（成長25%），去年銷售額估算飆破2400萬元、成長率激增50%。

粉絲看蜜柑更是越看越喜愛，有人隨時緊盯系列文創品、有新貨就搶購，有人每月會去橋頭糖廠探班、看看蜜柑萌樣；民眾則佩服高捷的創意，形容蜜柑是高捷「真」招財貓。

蜜柑日前虎袍加身，與北港朝天宮跨界合作。（高捷提供）

蜜柑本尊集高捷三千寵愛於一身，擁有獨立辦公空間、休息場域，還有一堆貓玩具。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法