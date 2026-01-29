高雄雙湖公園旁小巷變「大條」 三民、仁武間農曆年前多條新路

雙湖公園旁的鼎金一巷變大條，預計農曆年前通車。（記者王榮祥攝）

鼎金一巷東北側末端打通，未來可串接仁武區大豐街。（記者王榮祥攝）

高雄市政府將雙湖公園旁的鼎金一巷變「大條」，再將巷子最北側打通至仁武區大豐街，成為仁武、三民兩區間的全新通路，預計農曆年前可通車。

鼎金一巷位於雙湖公園與中區垃圾焚化廠間，呈東北、西南走向，東北末端可到仁武區大豐街、大正路一帶，但需繞過多處彎道，西南末端則接本館路，可往三民區或鳥松區。

鼎金一巷過往因鄰近墓區、道路又狹小，鮮少有人車經過，但隔壁的果嶺自然公園開幕後人潮不斷增加，地方開始對雙湖公園有較多關注；市府經過評估，決定善加利用雙湖既有空間，強化園區道路及與果嶺的步道串接。

工務局自去年4月啟動雙湖公園道路升級計劃，編列9千1百萬元預算，在仁武區大豐街以南的鼎金一巷約1140公尺道路，規劃全部拓寬至6公尺，並將巷口直接與大豐街串聯，同時新增3條可銜接果嶺公園的稜線通行步道、新增停車空間，去年9月發包，工程近期即將收尾。

工務局證實，鼎金一巷拓寬與3條步道大致完成，目前正進行周邊植栽與工程收尾，如果一切順利，最快可在今年農曆年前開放通車，屆時不但多出3個步道可方便民眾前往果嶺公園，停車空間也同步增加。

而鼎金一路全面拓寬後，預估將成為三民、仁武兩區的便捷通路，應可有效舒緩兩區之間、每逢尖峰時段的龐大車流，讓周邊路往更順暢。

高市議員邱俊憲、何權峰建議，鼎金一巷應設減速坡及設定速限，讓車輛通過時有所依據，同時應補設行穿線與警示牌面，全面提升行人與整體用路安全。

高市工務局改造鼎金一巷時，同步設計3條步道串接果嶺公園。（記者王榮祥攝）

