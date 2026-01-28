公私協力送暖 台南關廟贈名家春聯也發愛心年菜

關廟區公所舉辦現場揮毫送春聯活動，迴響熱烈。（關廟區公所提供）

農曆年將至，台南關廟區公所今天舉辦「駿馬奔騰-名家揮毫送春聯」活動，也結合企業資源，發放愛心年菜，並提供民生物資，讓弱勢家庭感受社會溫情。

關廟區長陳必成說，今年的送春聯活動，仍以名家揮毫為核心，公所邀請了林隆旗、林艷茹、方承忠、蔡秀貞、黃春猛、盧勝文、黃宗彬等7位在地書法大師共襄盛舉，現場展現筆墨功力。

名家揮毫時，民眾持續湧入，排隊拿春聯，帶回家除舊佈新，而活動一開始，公所職員也特地變裝為「財神爺」現身，穿著大紅袍、手捧金元寶，向現場鄉親們拜年，喜氣洋溢。

為了關懷轄內經濟弱勢戶、獨居長者，在地企業家薛文祥結合揮毫活動，舉辦「歲末傳愛迎新年」捐贈儀式，寒冬送暖。

薛文祥捐贈47份愛心年菜，並提供關廟麵等物資，讓獨居長者與弱勢家庭可以圍爐，在寒冬中能感受到社會溫情。

陳必成說，送暖活動在各方支持下已邁入第12年，透過公私協力，將資源送達最需要的家戶手中，讓企業社會責任轉化為餐桌上的溫暖。

活動現場還有關廟衛生所、關廟消防分隊、歸仁警分局臺南市政府警察局歸仁分局等單位進行政策宣導與便民服務。

公所也透過辦理容器回收兌換，鼓勵民眾實踐綠色生活，以換取精美禮品，更在活動中提醒民眾，歡度年節之際，應配合各項環境整潔工作，杜絕登革熱。

關廟區公所舉辦現場揮毫送春聯活動，喜迎新年。（關廟區公所提供）

春節將至，關廟區公所發放愛心年菜。（關廟區公所提供）

