捷運東環段深入內科 大港墘公園Y32站打造科技人的森林驛站

連結內湖科技園區的環狀線東環段「CF710」區段標工程，預計2月4日開工，規劃在中山區樂群二路設置「Y30」站、內湖區瑞光路設置兩座車站，其一是洲子二號環保公園「Y31」站。台北市捷運工程局說，另一座車站是位於大港墘公園的「Y32」站，結合下凹式廣場、玻璃帷幕及流線型屋頂，打造兼具交通、休憩與活動功能的城市綠洲，也是科技人的森林驛站。

捷運局長鄭德發說明，「Y32」站設計著重於回應內科高密度工作族群，以及周邊社區居民多元需求，出入口設置於瑞光路旁的大港墘公園內，以「捷運融入公園」為核心，保留既有綠地風貌，流線型曲線屋頂造型具備遮陽、遮雨功能，更與地景自然銜接，讓車站成為公園景觀的一部分，而非突兀的交通設施。

車站前方規劃寬敞的下凹式廣場，藉由低於地坪的開放空間，引導自然光與綠意深入站體內部，改善地下空間常見的封閉與陰暗感，也可作為民眾休憩或舉辦市集、音樂會、親子活動等多元活動的好去處，車站大廳大量採用玻璃帷幕設計，將公園景觀與自然採光引入室內，營造明亮通透且貼近自然的乘車環境，宛如大安森林公園站般充滿綠意，沉浸在森林驛站中。

捷運局指出，「CF710」北起環狀線北環段「Y29」站（劍南路）尾軌儲車軌區，經敬業三路、沿樂群二路於濱江國中旁設置「Y30」站，轉進瑞光路後，在洲子二號環保公園旁設置「Y31」站，直行到大港墘公園內設置「Y32」站，而後續沿瑞光路轉至瑞光公園內「Y33」站（不含）北側外緣為止，2.91公里長含3座地下車站及4段潛盾隧道。

樂群二路及瑞光路車流量大，關於施工期間交通維持計畫，捷運局提到，樂群二路的站點，預計利用10米建築退縮帶維持車道數不變，把原本的車道向兩側建築退縮帶偏移，確保施作車站主體（位於道路中央）時，仍能維持原有的雙向車道配置，瑞光路兩座站體規劃則可利用公園用地，分階段、分區域施工，使常態交維退出內科道路施工，盡量降低對施工路段及可能受影響地區周邊道路的影響和衝擊。

捷運局補充，首都環狀線工程持續推進；已完工的環狀線第一階段（另稱新北環狀線），加上施工中的北環段、南環段及東環段，全數完工通車後將形成全長49.3公里的完整環型路網，無需頻繁進入市中心轉乘，有效分擔既有路網的過載壓力。

