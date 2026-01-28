袖珍藏品、皮影戲演出！桃園兒美館 新春活動迎馬年

影片傳奇劇團的皮影戲演出。（圖由桃園市立美術館提供）

深受小朋友喜愛的䄂珍作品。（圖由透島影業攝影，桃園市立美術館提供）

以僧人良寬的隱居處「五合庵」為發想打造日本茶室空間，展示其作品「致阿部札」。（圖由桃園市立美術館提供）

今年農曆春節年假長達9天，除了闔家團圓相聚、利用難得的假期放鬆之餘，不妨在馬年新春安排一趟桃園藝術走春。桃園市立美術館群的桃園市兒童美術館和橫山書法藝術館，將於大年初三（2月19日）開館；其中，兒美館於春節期間推出結合展覽主題的特別演出與教育推廣活動，包括袖珍藝術工作坊與新春皮影戲演出，無論親子同遊或三五好友相約都很適合，在藝術中迎接新年新氣象。

位於青埔的兒美館現正展出「迷你蹦！Mini BOOM！」展覽，邀請大家從微小世界展開豐富的奇幻旅程。展覽精選袖珍博物館藏品與鈴木貴彥、唐唐發、謝佳瑜、阿部乳坊、陳妍伶5位藝術家作品，讓大人小孩都會感到驚喜不已。而3樓兒童藝術圖書空間則推出「放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展」，邀請大小讀者在閱讀中自由切換自己與世界的距離，打造一個充滿趣味和想像力的閱讀場域！

兒美館在春節期間規劃多場應景活動，包括2月14日的袖珍藝術工作坊「呷甜甜，過好年！」以及大年初五至初六（2月21日及22日）由影子傳奇劇團所帶來的「悟空借扇」皮影戲新春特別演出，團隊以創新形式演繹經典故事，劇中孫悟空變大變小的情節，巧妙呼應展覽所關注的尺度轉換與想像力，邀請大小朋友在表演藝術與展覽主題交會中，熱鬧迎接馬年的到來。

鄰近桃園捷運A17領航站的橫山書法藝術館推出「2025橫山書藝雙年展」，以「運動中的書法──從文人的案頭到諸眾的街頭」為主題，匯集45位國內外藝術家、近百件作品，展現書法融入生活的多元面貌。本展呈現歷代書法名家如王鐸、何紹基、于右任等人的珍貴手跡，也精選胡適、賴和、周夢蝶、李敏勇、蔣勳、舒國治、孫大川等詩人手稿，從文字與思想中感受時代精神與個人風采。

此外，傍晚5點30分起，配合文化局「Art Lighting II 城市故事館群燈光計畫」，點亮藝術家徐永進「花開圓滿」裝置作品以及藝術家谷文達「碑林捌系─先師碑」系列雕塑作品，營造橫山書法藝術館專屬的夜間風景，邀請大家一同感受書法與燈光結合，跳脫書法藝術的既定印象，感知書法與橫山地景的自然氣息。

2025橫山書藝雙年展王鐸作品展出。（圖由ANPIS FOTO王世邦攝影，桃園市立美術館提供）

