    首頁 > 生活

    投毒害競爭對手動物慘死 宜蘭惡質業者農場遭網友惡搞改名！

    2026/01/28 22:43 即時新聞／綜合報導
    王男自己經營的農場被網友改名為「王老先生投毒休閒農場」。（圖翻攝自Google Map）

    宜蘭縣發生全國首宗空拍機投毒案，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共3隻動物誤食毒餌死亡。事後涉案男子被證實為當地知名動物農場「張美阿嬤農場」負責人的小兒子王逢昇，王男自己經營的「王老先生休閒農場」被網友在Google地圖改名為「王老先生投毒休閒農場」，引發討論。

    宜蘭「張美阿嬤」小兒子約莫3年前不滿前員工跳槽至競爭對手的農場，做了摻有劇毒農藥的飼料，使用空拍機到對方園區投毒，造成無辜小動物慘死，目前檢方已依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴。王男毒害動物的消息曝光後，網翻出過去他就曾被員工和遊客踢爆活埋動物、攔路搶客等惡行，讓輿論進一步炸鍋。

    事實上，王男早在2023年就離開張美阿嬤農場，自立門戶開了王老先生休閒農場，據了解是因為與家族理念不合，加上投毒案，被家人切割。張美阿嬤農場今天（28日）也特別發出聲明，強調此案是前員工王男的個人行為，3年前案發後就與王男終止合作關係。

    隨著輿論延燒，有人注意到王老先生休閒農場在Google地圖被惡搞改成「王老先生投毒休閒農場」，評分僅1.1顆星，網友紛紛表示「動物是無辜的，傷害動物的都下地獄」、「法院認證」、「商業競爭就競爭，為何要毒死動物？」、「太可怕了吧，動物有什麼錯要被毒殺」。

