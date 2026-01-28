「頑童MJ116」台中洲際棒球場開唱 1/31及2/1週邊管制路段曝

頑童MJ116演唱會全場需接受入場安檢，並有禁止攜入物品規定。（圖：市府提供）

嘻哈天團「頑童 MJ116」首度前進台中洲際棒球場開唱，1月31日及2月1日登場，兩場演出皆已完售，每場預計吸引逾3萬名樂迷到場，配合演唱會進行，台中市府指出，活動兩日將自14時起，實施周邊道路交通管制，管制路段包括四平路（環中路至568巷）、洲際路（四平路至豐樂一街）及崇德十九路（崇德路至洲際一街）等，請一般車輛配合改道行駛，相關措施將依現場人流狀況彈性調整，儘速解除交通管制。

此外，新聞局指出，演唱會全場需接受入場安檢，現場全面禁止吸菸、飲酒及使用電子煙，亦禁止攜帶大型包包、行李箱、自拍棒、腳架、無人機、雷射筆等可能影響安全之物品，請樂迷提早到場並配合現場人員指示。

台中市新聞局指出，為確保演唱會當日各項作業順利進行，警方將比照前次大型演唱會模式，訂於1月30日（五）在洲際棒球場周邊辦理演唱會前演練。演練內容涵蓋場地安全檢查、入場管制、場內突發狀況處理及緊急事故人潮疏散等項目，透過實地模擬方式，檢視疏散動線與人流分流規劃，並由市府相關局處如警察局、消防局、新聞局等單位及現場工作人員共同參與，確保演唱會期間秩序良好、運作順暢。

新聞局指出，配合演唱會進行，活動兩日將自14時起，管制路段包括四平路（環中路至568巷）、洲際路（四平路至豐樂一街）及崇德十九路（崇德路至洲際一街）等，請一般車輛配合改道行駛。

此外，主辦方本色音樂亦規劃免費接駁服務，將自14時起營運至散場疏運完成，計設置高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站等4處主要接駁站點，方便外縣市及市區民眾轉乘。

