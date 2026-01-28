省主席官邸活化趕3月營運 引進骨董計程車見證省府輝煌歷史

40多年前的計程車，車身顏色是鮮艷的橘紅色，車頂有「出租汽車」的牌子，兩側車窗還有三角窗的設計。（林吉財提供）

省主席官邸是國發會首件中興新村省府宿舍活化案，經標租出去後將作為餐廳，由於去年12月才獲准內部裝修，目前正在趕工，希望如期在3月營運，為了與當時省府時代相映襯，業者引進40多年前的骨董級計程車，擋風玻璃還貼著民國74年的台灣省汽車年度標識牌，堪稱另類見證省府輝煌歷史的文物。

國發會去年5月標租省主席官邸，後來由知達開發公司以月租6萬8000元得標，官邸將作為餐廳，業者9月1日前與國發會簽約，簽約後有半年籌備期，業者預定今年3月營運。由於中興新村被文化局劃定為文化景觀，建築物外觀不能更動，而內部裝修縣府去年12月才核准，業者目前正在趕工裝修作業。

考量省主席官邸是文化景觀，及受限內部格局，業者原本規畫一樓作商業午餐，二樓施作私廚包廂，但因送菜動線和二樓空間有限，因此二樓將保留作為展示空間，展示與台灣省政府相關的史料照片或文物，而一樓將有私廚包廂，另保留部分作為商業午餐的用餐區。

台灣省政府1957年遷移至中興新村，中興新村建造為花園城市，至今公共設施完善、景觀美麗，標租省主席官邸的業者，日前購買一部40多年前的骨董級計程車，將作為餐廳另一個特色景點，供顧客拍照打卡。

業者林吉財說，該部計程車是豐田生產的汽車，車頂有「出租汽車」的牌子，車身是鮮艷的橘紅色，上面還有計程車行的名字，兩側車窗還有三角窗設計，三角窗可以往外推。而這部計程車保養得很好，台灣省年度汽車標識牌的貼紙還貼在車上，可說是見證省府時代輝煌歷史的另類文物。

