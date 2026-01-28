獨家》水試所成功研發鬼頭刀完全養殖技術 肉質含油量不輸鮪魚

農業部水試所成功研發鬼頭刀完全人工養殖技術。（水試所提供）

鬼頭刀是台灣重要的沿近海漁獲之一，更是外銷美國的主要水產品，鬼頭刀仰賴野外撈捕，農業部水產試驗所成功發展鬼頭刀經濟魚種完全養殖技術，可完全繁殖鬼頭刀魚苗，水試所表示，因漁民仍希望以野外撈捕為主，該養殖技術暫不移轉，會以保種為主。

依農業部統計，我國去年外銷鬼頭刀量達2768公噸、產值達2337萬美元，主要外銷市場在美國，外銷美國量達2062噸，水試所所長張錦宜表示，鬼頭刀為洄游性魚類，是台灣沿近海的主要漁獲之一，有鑑於沿近海漁業資源可能面臨不足，該所於2021年開始發展鬼頭刀養殖技術，經蒐集種魚、產卵、養殖、繁殖，並在養殖池內成功培育出二代，可正式宣告完成鬼頭刀經濟魚種的完全人工養殖技術。

日本過去曾有水族館繁殖鬼頭刀，張錦宜表示，該水族館主要繁殖的目的是觀賞研究魚類，而非經濟養殖用途，也沒有成功繁殖第2代，水試所團隊則以經濟養殖為目的，並成功繁殖第2代種魚，也在繁殖過程中發現鬼頭刀極怕地震，曾有繁殖過程中遇地震，導致整池魚苗因地震嚇死陣亡，後來調整魚池大小與深度，才度過地震的考驗。

張錦宜進一步說明，鬼頭刀過去因肉質口感較柴等，因此較適合取魚片後採西式魚排料理法，完全人工養殖的鬼頭刀可透過飼料調整魚肉的油脂含量，甚至可讓鬼頭刀的油脂含量不輸鮪魚，並且也因人工養殖，鬼頭刀可3個月內就性成熟，1年內可長到3公斤上市的大小，適合箱網養殖。

鬼頭刀完全養殖技術雖研發成功，張錦宜表示，因漁民希望仍以野外捕撈為主，加上學者認為鬼頭刀為洄游性魚種，若施放魚苗可能發生鬼頭刀吃我國沿近海小魚後游到他國被他國漁民捕撈，評估整體效益後，目前該技術暫不移轉，會先以種原庫保種為主。

水試所東部中心水族館預計將於今年5月由農業部支援經費後重新開幕，張錦宜表示，將是全球唯一可近距離看到活生生鬼頭刀的水族館，該水族館開幕後每週三到週日可免費參觀。

30日的鬼頭刀仔魚。（水試所提供）

