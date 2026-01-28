為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    好狂！高雄「老江紅茶牛奶」 2店長抱回百萬年終獎金

    2026/01/28 20:43 即時新聞／綜合報導
    老江紅茶牛奶公布最新年終獎金榜單，其中有2名店長一口氣抱回百萬年終，羨煞大批網友。（圖擷取自「老江紅茶牛奶」臉書粉專，本報合成）

    開業超過70年的高雄老字號名店「老江紅茶牛奶」，不僅是許多高雄人早餐與宵夜首選，也是無數觀光客朝聖打卡熱點。近日業者大方公布最新年終獎金榜單，其中有2名店長一口氣抱回百萬年終，羨煞大批網友，直言福利比科技業還狂！

    據了解，老江紅茶牛奶目前在高雄、台南共有14家分店，業者昨（27）日在臉書粉專分享2026年終獎金榜單，榮獲本屆冠軍的店長抱走141萬元，第2、第3名則分別領到102萬元與73萬元。營運長張皓翔接受《三立新聞網》採訪時透露，每年都會根據業績與店長表現來決定年終獎金，去年公司業績創新高，決定把成果回饋給第一線同仁。

    消息一出，驚人數字立即吸引網友熱烈討論，不少人表示很羨慕，認為以傳統餐飲業來看，老江紅茶牛奶的年終獎金是「幸福企業」具體表現，還有人好奇詢問是否有職缺，「比不少科技業好」、「換個角度想，這利潤高得可怕」、「這才是老闆風範，有錢大家賺」、「早餐店本來就很賺，就看你願不願意早起來準備」。

    網友回應
