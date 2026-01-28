獨家》總預算卡關立院！綠島接手金門退役太武輪 沒補助還狂燒錢

太武輪仍未修復。（資料照，台東縣政府提供）

經費快撥下來吧！綠島鄉公所去年買公船「太武輪」，要支援綠島、蘭嶼貨運，說好的補助沒下文、沒錢修好，迄今停在高雄港，1到3月就花了100多萬元。綠島鄉長謝賢裕說，國發會原本同意補助，但行政院不副署、經費未過，沒錢修船。最糟的狀況可能是公所止損，太武輪淪為漁礁。

台東縣政府去年3月曾發新聞稿說，經縣府促成，原往來大小金門運補的太武輪，退役後轉贈綠島鄉公所，3月3日在高雄港交船。當時公所說，接收太武輪客船可縮短繪圖、審圖、建造、測試、交船時間縮，也更省錢，未來除了可運補物資，太武輪耐風浪設計將更有利秋冬季人員載送、醫療救助運送。

只是這艘船殘值為「0」，公所還說，購新船要2億元，原本從金門打聽到「花2000萬就能開，只是慢一點」，後來卻發現要花到8000多萬。當時預估年底修復，透過縣府向國發會依「一一六年離島綜合基金」申請約8000多萬，將金門報廢約2年的太武輪拖回修復。

去年光從金門拖到高雄再加上檢測，就花了500多萬，今年1到3月間光是停泊加保養費就要100多萬，遭鄉民稱「買回個錢坑」。鄉長謝賢裕則說，公所的計畫因中央經費卡關才無法執行，是非戰之罪，希望中央能僅快協助。

麻煩的是，綠島鄉觀光暨行政課長朱昌胤說，經費沒核定過，迄今未收到補助款。雖有立委指稱經費與財劃法、不副署無關，但朱昌胤說，雖未完全清楚中央狀況，但十分確定錢沒下來，也多次發文向立委陳情，若無經費，太武輪可能就要選擇沉入高雄或綠島海中成為漁礁。

立委莊瑞雄曾幫屏東小琉球爭取上億元交通船經費，他說，太武輪一案問題不少，首先是計劃要寫清「你要載人還是載垃圾」，國發會根本搞不清楚該向環境部或交通部申請經費，更重要的是，這是「新興計劃」，總預算都還卡在立法院，「原本常規的經費都卡關了，這種新案子會過嗎？」他建議公所，「先從自己能做的做起，例如寫好計劃，剩下看藍委是否要在立院放行」。

