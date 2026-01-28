新台幣改版投票掀話題！網歪樓：測速照相、藝人伍佰更代表台灣

央行推動新台幣改版，網友歪樓建議「測速照相」、「藝人伍佰」更代表台灣。（圖擷取自Threads）

新台幣改版去年10月23日正式啟動，央行近日在官網設專區供民眾票選，引發話題。網友在社群分享理想中的「代表台灣」圖樣，台積電、霍諾德攀登101都被點名，而其中測速照相、藝人伍佰更成為網友們狂推的圖樣，歪樓留言讓網友笑稱，「你各位的想法都好讚」。

中央銀行去年啟動新台幣鈔券改版計畫，近日在官網設立「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」，提供12項面額主題供民眾票選，其中包含和諧共融、運動精神、科技創新等主題。

活動引來許多人關注，更在社群上掀起話題。有網友在Threads發文說，聽說新臺幣要改版了，這邊先給一個想法，他貼出「測速照相」的圖樣，並將台幣面額改成「1200」，引發網友共鳴，其他網友留言說，「測速罰單一張3000」、「還有海龜30萬」。

除了罰款之外，也有網友將新台幣500元改成藝人伍佰的圖片，「全面推動改版五百」，更加碼放4個伍佰，形成台幣2000元。台灣民眾的超有創意想法，讓網友直呼「台灣人真的太有梗了」。

不僅如此，更有網友建議，台幣面額應該改成99結尾，因為各大店家太喜歡使用畸零定價法，讓人有東西比較便宜的錯覺，改成這樣還不用找零！

