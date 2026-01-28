北科附工校長不適任被「改任」 基層教師提調查數據挺校長

北科附工。（資料照）

教育部日前針對北科附工校長楊青山啟動不適任調查並做出改任處分，同時函請北科大儘速指派代理校長及辦理校長遴選作業，桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會隨即表達肯定，但今（28）日有署名「一群心繫校園真相的北科附工基層教師」投書，不滿教育部對楊青山的「改任」處分，並公布校內調查數據力挺校長。

基層教師投書指出，教育部近日針對楊青山做出「改任」的不適任處分，此舉引發校園內部劇烈震盪，身為基層教師的他們無法坐視真相被片面資訊掩蓋，1月26日校內教職員自發性進行了意見表達調查，結果不僅揭示校園內部的真實觀察，更對教育部的決策程序提出了嚴正質疑，根據該份針對全校286位教職員（含編制外人員）發出的調查，最終共有101人填寫 ，調查結果顯示，高達 95%（96人）的受訪教職員明確表示「不贊成」教育部的改任處分，這些投下不贊成票的老師中，約有65.1%認為媒體報導與事實不符，更有32.6%直指處分過重，完全不符合比例原則 。

投書指出，外界與媒體流傳的重大指控與校內教職員的觀察有巨大鴻溝，僅有3%教職員認為報導「完全符合」現狀，卻有高達63.4%認為「完全不符合」，關於掩蓋職場霸凌與勞動爭議，有高達80.2%的教職員認為此項指控「完全不符合」事實，關於羞辱學生方面，有64.4%受訪者表示校長平日關心學生，未見報導所述情景，另有27.7%認為校長雖作風果斷，但僅是偶有摩擦，而非惡意羞辱，另針對學生費用爭議，近50%教職員認為該事件已妥善處理，甚至有具體意見指出，爭議費用早已全數退回學生 。

投書指出，在開放式建議中，許多老師指出楊青山任內致力於導正校內長期積累的陋習與派系紛爭，調查意見中有31%強烈質疑教育部的決策程序，認為國教署的入校調查未廣泛蒐集基層意見，僅憑少數人的片面之詞便撤換校長，想問教育部「行政處分難道不應建立在全面且真實的事實基礎上嗎」，當 95% 的受訪教職員都認為這項處分莫名其妙時，所謂的「不適任」依據從何而來。

