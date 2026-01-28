為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    點亮淺山DNA 台南左鎮燈會週六登場

    2026/01/28 18:57 記者吳俊鋒／台南報導
    左鎮燈會本週六開幕，19件作品將精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮燈會本週六開幕，19件作品將精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮燈會系列作品陸續完成，點亮惡地夜空。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮燈會系列作品陸續完成，點亮惡地夜空。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮燈會本週六熱鬧登場，系列作品也陸續完成，點亮惡地夜空。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮燈會本週六熱鬧登場，系列作品也陸續完成，點亮惡地夜空。（記者吳俊鋒攝）

    月世界景觀著稱的台南市左鎮區，雖然位處偏遠，但在地方齊心協力下，今年續辦深受歡迎的燈會活動，將於本週六璀璨登場，以竹為光，點亮淺山DNA，有歷來最多的19件創作，精彩呈現。

    邁入第3屆的左鎮燈會，週六開幕後，將持續至3月8日，地點在蔗埕公園，並連接老街，也結合國小、化石館等地，橫跨農曆年假，活動期間也有安排火舞表演。

    活動以「淺山DNA」為策展主軸，將轄內的自然、產業與人文等意象一起融入，結合竹工藝、聲光效果，並透過社區共創，打造最有在地特色的永續燈會。

    區公所今天為燈會熱鬧造勢，本週六點亮這座被白堊地景與淺山環抱的山城，邀請大家一起來遊賞，也希望透過活動，促進左鎮的觀光發展。

    活動源於社區父老、青年，還有公部門希望促成地方發展的初衷，2024年首屆以來，堅持就地取材創作，逐漸形塑出「竹燈會」的獨特樣貌，雖然少見，卻深具辨識度。

    一些作品也由在地長輩、成功大學、南台科大USR師生，以及社區團體、青年共同參與製作，燈會成了世代交流的媒介，也讓居民躍為舞台上最重要的主角。

    今年燈會主題從左鎮出發，將山巒、動植物，以及人們的生活記憶，視為土地長時間累積的「DNA」；透過竹編結構與光影設計，宛如一場夜間展演的生命旅程。

    今年規劃5大展區，串聯左鎮的重要生活場域，作品有「竹影月脈」、「竹築方陣」、「竹浪雲煙」，加上主燈「一馬平川・迎新春」等大型裝置，並融入穿山甲、雲海等淺山生態意象，以及西拉雅文化元素。

    市長黃偉哲指出，左鎮擁有豐富的自然生態與深厚的人文底蘊，燈會以「竹」為創作核心，表現地方特色，更傳達與自然共生、永續發展的理念。

    黃偉哲強調，市府持續支持各區推動具地方辨識度的節慶活動，期盼透過燈會行銷左鎮，帶動淺山觀光發展，讓更多民眾看見台南多元、深層的文化樣貌。

    左鎮區長李燿州說，活動主軸「以竹為光，點亮淺山DNA」，象徵居民、土地持續累積的生活記憶與文化精神，也展現鄉親父老強韌的生命力。

    李燿州提到，今年燈會結合社區參與創作，將淺山地形、農村聚落，以及家鄉故事融入設計，希望民眾在遊賞的同時，也深入認識左鎮的歷史脈絡與人文溫度。

    左鎮區公所結合地方各界為燈會活動熱鬧造勢，邀請大家一起來遊賞。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮區公所結合地方各界為燈會活動熱鬧造勢，邀請大家一起來遊賞。（記者吳俊鋒攝）

    今年左鎮燈會的作品也結合了穿山甲意象。（記者吳俊鋒攝）

    今年左鎮燈會的作品也結合了穿山甲意象。（記者吳俊鋒攝）

