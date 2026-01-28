為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「業必歸會」上路！台南市商總籲產業快加入公會

    2026/01/28 18:55 記者王俊忠／台南報導
    台南市商業總會理事長宋俊明（右2）與幹部們呼籲在地各產業的公司、行號儘快加入相關商業公會，享受會員福利、也能避免受罰。（記者王俊忠攝）

    台南市商業總會理事長宋俊明（右2）與幹部們呼籲在地各產業的公司、行號儘快加入相關商業公會，享受會員福利、也能避免受罰。（記者王俊忠攝）

    全國及六都商總團體推動10、20年的「業必歸會」制度，經過《商業團體法》修法與內政部在去年公告正式上路。南市商業總會指，各產業公司、行號應加入當地所屬公會，若未入會遭到檢舉，會有罰款罰則；而入會後，企業會員可獲得公會認證與政府政策補助等許多好處，呼籲台南在地產業公司、行號儘快加入所屬商業公會。

    南市商業總會理事長宋俊明指出，業必歸會並非宣導性口號，而是我國現行法制已明確通過規範之義務，依據《商業團體法》第12條規定，同一地區內從事同一行業的公營或民營商業公司、行號，應於開業後1個月內加入該地區商業同業公會成為會員。

    宋俊明表示，在此法令頒布之前所申請設立的公司、行號，請盡快加入相關公會，如未依法入會，相關單位稽查或檢舉，拒不入會的公司、行號都將面臨罰款處分，南市商業總會不願也不希望百工百業因此遭到罰款，所以有責任與義務向台南地區各公司、行號大力宣導此政策的合法性。若部分業者規避「歸會義務」，不僅影響公會代表性也破壞產業公平性，形成制度落差，對守法業者有失公允。

    南市商業總會說，目前南市總會有115個附屬商業公會，經濟部也指公會是依法設立的法定團體，肩負產業服務、政策溝通及秩序維護等公共功能，業者依法歸會是制度正常運作的基礎，若業者未依規定加入公會已屬違法，主管機關得依《商業團體法》通知限期入會，屆期未入會者，得予裁罰。

    透過公會，可有效協助政府推動法規宣導、產業輔導、教育訓練與勞資協調，即時反映產業實務意見。完整的會員結構，有助提升政策執行效能與產業整體競爭力，促進國家有力的發展。

    宋俊明與幹部們說，公司、行號加入各自商業公會1年會費僅2000多元到3000多元，有許多好處、很划算，除了每年例行旅遊、餐敘補助，包括想競標政府公共工程的企業會員，可獲得投標要件的公會認證證明；政府若在政策或天災來臨時給予當地企業補助，商業總會會將政府政策轉達各商業分會轉知所有會員，不致有資訊落差。

