桃捷綠線列車駛入地下段首曝光 德國西門子接棒無人駕駛測試

捷運綠線列車動態測試，已從高架段駛入地下段。（記者鄭淑婷攝）

桃園捷運綠線力拚年底北段7站通車，市長張善政今（28）日率工程團隊，首次由G15b坑口站搭乘列車至G11藝文特區站，完整體驗第1階段北段7站通車路段，也見證列車動態測試從高架段駛入地下段的里程碑，張善政表示，綠線列車已完成號誌系統主線動態測試前置作業，接下來將由德國西門子公司接棒展開號誌系統主線動態測試，從手動駕駛轉入全自動無人駕駛測試，力拚年底達成第1階段通車目標。

捷工局長劉慶豐表示，為全力朝今年優先通車目標推進，並確保行車安全與服務品質，市府工程團隊依序推動多階段測試作業與主線基礎工程，在列車整備方面，首批次20列車輛已於去年11月全數交付完成，去年7月列車首度駛入捷運主線進行低速預測試，11月起展開主線列車型式測試，並於12月進行列車參數校準，如今列車動態測試也從北段7站高架段駛入地下段，後續將由號誌系統廠商西門子接手進行主線動態測試，為全自動營運系統整合奠定重要基礎。

請繼續往下閱讀...

劉慶豐說明，列車即起將於主線展開為期數月的號誌動態測試，由於綠線採用最高等級GoA4全自動無人駕駛系統，未來列車將由號誌系統全自動控制，因此相關測試至關重要，將全面驗證行車安全、營運準點率、列車停靠精準度，以及緊急狀況下的應變與疏散功能，測試項目涵蓋列車與軌旁設備訊號接收、駕駛模式切換、超速保護及時刻表驗證等，確保系統符合契約規範及國際標準，為未來營運服務打下穩固基礎，而北段第1階段通車的G15b到G11站共7座車站，室內裝修工程也持續推進。

張善政今日視察綠線工程進度，先到G15b站了解車站施工情形，隨後與工程團隊共同搭乘列車，實地確認優先通車路段7座車站的軌旁設備建置與測試狀況，並於G11藝文特區站下車視察地下車站工程，同時舉行列車測試交棒儀式，由韓國現代樂鐵公司交給西門子。

張善政坦言，年底要拚北段7站通車時程非常急，現在還有一小段的落差，但工程團隊1天當2天用，每天至少有3000人投入，將士用命力拚達標，他也提到，與協力廠商的合約中並沒有要求今年底通車，也沒有時間重新更改合約，就是透過工程團隊大家齊心努力調整目標，這樣的情況在過去工程案例非常少見。

桃園捷運綠線列車測試，由韓國現代樂鐵公司交棒給德國西門子公司。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政28日率工程團隊，首次由G15b坑口站搭乘列車至G11藝文特區站，完整體驗第1階段北段7站通車路段，也見證列車動態測試從高架段駛入地下段的里程碑。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政28日率工程團隊，首次由G15b坑口站搭乘列車至G11藝文特區站，完整體驗第1階段北段7站通車路段，也見證列車動態測試從高架段駛入地下段的里程碑。（記者鄭淑婷攝）

捷運綠線列車駛入G15b站。（記者鄭淑婷攝）

捷運綠線列車駛入G15b站。（記者鄭淑婷攝）

捷運綠線G15b站可遠眺桃園機場及飛機起飛畫面。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法